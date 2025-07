Feuerwehr und Polizei rücken zum Leonberger Einkaufszentrum an. Besucher und Mitarbeiter sind innerhalb von acht Minuten in Sicherheit. Center-Manager gibt Entwarnung.

Alarm an diesem Mittwochmorgen im Leo-Center. Binnen kürzester Zeit wurde das komplette Gebäude geräumt. Später gibt Center-Manager Serge Micarelli Entwarnung: „Das war unsere jährliche Übung unter realen Bedingungen, um die Abläufe zu testen und die Sicherheit der Besucher zu gewährleisten.“ Polizei und Feuerwehr, die ebenfalls vor Ort waren, seien im Vorfeld informiert worden.

Die Meldung bei der Feuerwehr war um 10.10 Uhr eingegangen. Das Einsatzfahrzeug inklusive der Polizei rückten sofort an. Über eine Ansage wurden die Besucher des Leo-Centers aufgefordert, wegen einer „technischen Betriebsstörung“ sofort das Gebäude zu verlassen. „Die Abteilungsleiter der einzelnen Läden sind für solche Fälle geschult, sodass alle Kunden wohlbehalten das Leonberger Einkaufscenter verlassen konnten“, sagte Serge Micarelli. An den Eingängen wurde dafür gesorgt, dass niemand mehr in das Gebäude gelangt. Mit dem Ablauf dieser Übung sei der Center-Manager mehr als zufrieden gewesen. „Wir haben nur acht Minuten für die Räumung benötigt, das war schneller als im vergangenen Jahr. Es gab keine Zwischenfälle und alles lief sehr diszipliniert ab.“ Auf einem Sammelplatz, der behördlich vorgegeben ist, trafen sich alle Mieter. Mithilfe einer Magnetwand, auf der die Namen der Center-Mieter verzeichnet sind, wurde geprüft, ob auch tatsächlich alle in Sicherheit sind. „Diese Tafel gehört zur Grundausstattung“, so Micarelli. Letztendlich sei er froh gewesen, „dass alles so gut funktioniert und alle mitgezogen haben.“