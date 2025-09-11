Britischer Botschafter Peter Mandelson wurde nach Enthüllungen über Verbindungen zu Jeffrey Epstein entlassen. Premierminister Keir Starmer forderte seinen Rücktritt.

Der britische Botschafter in den USA, Peter Mandelson, ist wegen seiner Verbindungen zu dem Sexualstraftäter Jeffrey Epstein entlassen worden. Das Außenministerium in London teilte am Donnerstag mit, Premierminister Keir Starmer habe das Außenministerium aufgefordert, Mandelson von seinem Botschafterposten in Washington abzuziehen. Ein bekannt gewordener Schriftwechsel zwischen dem 71-jährigen Labour-Politiker und dem US-Finanzier zeigten "die Tiefe und das Ausmaß der Beziehung von Peter Mandelson zu Jeffrey Epstein", erklärte das Ministerium.