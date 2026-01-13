Zweimal löst ein Brandmelder bei Bosch in Leonberg aus – wohl wegen eines technischen Defekts. Die Mitarbeiter müssen das Gebäude trotzdem allesamt verlassen, die Feuerwehr rückt an.
13.01.2026 - 16:09 Uhr
Einen ruhigen Arbeitstag hatten die Mitarbeiter von Bosch am Dienstag wohl nicht: Wegen eines technischen Defekts an der Brandmeldeanlage musste das Gebäude an Post- und Römerstraße im Laufe des Tages zweimal evakuiert werden. In beiden Fällen wurde außerdem automatisch die Feuerwehr alarmiert, die auch anrückte. Das bestätigt der Leonberger Feuerwehrkommandant Wolfgang Zimmermann.