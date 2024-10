Wegen der akuten Gefahr durch Huthi-Angriffe umfahren die meisten großen Reedereien das Rote Meer. Auch die deutsche Marine wählt nun andere Wege.

red/AFP 30.10.2024 - 15:48 Uhr

Wegen der akuten Bedrohungslage umfährt die Bundesmarine das Rote Meer weiträumig. Die beiden deutschen Marineschiffe „Baden-Württemberg“ und „Hessen“ verzichten auf ihrer Rückreise aus Indien nach Europa auf eine Fahrt durch den Suezkanal und nehmen den weitaus längeren Weg um Afrika, wie ein Sprecher des Bundesverteidigungsministeriums am Mittwoch in Berlin sagte. Grund dafür sei, dass die schiitischen Huthi-Milizen im Jemen, einem Anrainerstaat des Roten Meers, in der Lage seien, „durchaus komplexe Luftangriffe durchzuführen“.