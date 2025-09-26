Die Organisation Ärzte ohne Grenzen sieht wegen der israelischen Offensive in der Stadt Gaza ein „inakzeptables Risiko“ für ihre Mitarbeiter vor Ort. Der Hilfsbedarf sei jedoch riesig.
26.09.2025 - 22:59 Uhr
Die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen setzt eigenen Angaben zufolge ihre Arbeit in der Stadt Gaza wegen der israelischen Offensive dort aus. Die Angriffe der israelischen Armee seien ein „inakzeptables Risiko“ für die Mitarbeiter, hieß es in einer Mitteilung. Medizinische Einrichtung der Organisation seien von Soldaten umringt. Sie sehe sich „gezwungen, lebensrettende medizinische Aktivitäten einzustellen“. Dabei sei der Hilfsbedarf vor Ort enorm.