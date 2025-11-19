Die Polizei muss am Morgen den Karlsruher Marktplatz sperren. Dort machen sich zwei Aktivisten an einem Hochseil fest. Auch ein Fahrrad haben sie dabei.

Zwei Aktivisten sind auf ein Hochseil am Karlsruher Marktplatz geklettert und haben damit einen Einsatz der Polizei ausgelöst. Die Männer hätten sich und ein Fahrrad an dem Hochseil befestigt, sagte ein Polizeisprecher. Aus Sicherheitsgründen habe man den Marktplatz abgesperrt. Die zuständige Ordnungsbehörde der Stadt sei informiert worden und müsse nun entscheiden, wie man mit den Männern umgehe. 

 

Eine Aktivistengruppe teilte mit, man habe an dem Seil ein Banner aufgehängt und wolle gegen geplante Haushaltskürzungen im Bereich Kultur und ÖPNV protestieren.

Unsere Empfehlung für Sie

Stuttgarter Haushaltsloch: Noch mehr Kürzungen – die „Giftliste“ der Stadt im Detail

Stuttgarter Haushaltsloch Noch mehr Kürzungen – die „Giftliste“ der Stadt im Detail

Weniger Geld für Jobticket und Schulfrühstück, dafür höhere Grundsteuer und Parkgebühren – wir veröffentlichen die neueste Einsparliste der Stadt in einer interaktiven Tabelle.

Das Hochseil gehört zu einer Attraktion des Karlsruher Christkindlesmarkts, der vom kommenden Montag an auf dem Marktplatz stattfindet. An dem Seil schwebt zweimal am Tag der „Fliegende Weihnachtsmann“ mit einem Schlitten über den Platz.