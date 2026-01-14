Die EU-Parlamentschefin fordert mehr Unterstützung für die Protestierenden im Iran. Der Chef der EVP-Fraktion macht einen konkreten Vorschlag.

dpa 14.01.2026 - 15:03 Uhr

Berlin - Angesichts der Gewalt gegen Demonstranten im Iran fordert der führende CSU-Europapolitiker Manfred Weber eine Öffnung verbliebener EU-Botschaft in dem Land für verfolgte Iraner. "Wir müssen sie vor dem Terror-Regime schützen. Lasst uns alle Botschaften von EU-Ländern im Iran als Schutzräume öffnen. Damit die friedlichen Demonstranten dort Zuflucht finden können", sagte der Chef der konservativen EVP-Fraktion im Europaparlament der "Bild". "Die tödliche Gewalt des Mullah-Regimes gegen friedliche Demonstranten ist durch nichts zu rechtfertigen. Die mutige Opposition im Iran hat unsere volle Unterstützung verdient", begründete der CSU-Vizechef seinen Vorstoß.