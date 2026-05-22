Wegen Haushaltslage Keine Maultaschen, kein Public Viewing – Einsparungen beim Vaihinger Maientag
22.05.2026 - 05:00 Uhr
Der Vaihinger Maientag steht jedes Jahr unter einem bestimmten Motto. Dieses Jahr wurde der „Frieden“ gewählt – aus aktuellem Anlass. Denn der Krieg im Iran hat zu explodierenden Energie- und Rohstoffpreisen geführt. „Darunter leidet jeder Einzelne – und auch die finanzielle Lage der Stadt Vaihingen an der Enz“, heißt es in der offiziellen Pressemitteilung zum fünftägigen Volksfest.