Die Bewohner des Enzkreises werden gebeten, ihre Mülltonnen bereits am Vorabend rauszustellen.

Ulrike Otto 06.07.2025 - 13:38 Uhr

Wegen der hohen Temperaturen werden die Mülltonnen im Enzkreis jetzt früher geleert. „Die Leerungen beginnen ab sofort schon vor 6 Uhr morgens“, teilt das Landratsamt mit und bittet die Einwohner, ihre Mülltonnen ab sofort schon am Vorabend bereitzustellen. Wie in anderen Landkreises auch wurde bisher darum gebeten, die Behälter bis spätestens sechs Uhr am Leerungstag an die Straße zu stellen.