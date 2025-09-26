Wegen hoher Kosten Immer mehr Senioren im Pflegeheim brauchen Sozialhilfe
Der Anteil der Empfänger von Sozialhilfe im Pflegeheim steigt. Die Folge: Die Ausgaben der Kommunen wachsen, Heimträger geraten unter Druck, das Geld fließt nur verzögert.
Seit Jahren klagen Bewohner und Angehörige über steigende Eigenanteile in Pflegeheimen. Laut einer aktuellen Auswertung liegt dieser Betrag im ersten Jahr in Baden-Württemberg im Schnitt bei 3400 Euro pro Monat. Manche Heimbewohner mögen so hohe Zuzahlungen stemmen können. Immer häufiger aber sind Betroffene mit derartigen Summen völlig überfordert und müssen Sozialhilfe beantragen.