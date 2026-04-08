Ein iranischer Militärvertreter stellt die Rolle der USA infrage. Duldet Washington heimlich Israels Angriffe im Libanon? Teheran droht mit Konsequenzen.
08.04.2026 - 17:49 Uhr
Iran erwägt nach Angaben der Nachrichtenagentur Fars, aus der vereinbarten zweiwöchige Feuerpause mit den USA auszusteigen. Hintergrund seien die anhaltenden israelischen Angriffe auf die Hisbollah im Libanon, berichtet Fars unter Berufung auf eine informierte Quelle. Die Hisbollah gilt als wichtigster Verbündeter Irans in der Region.