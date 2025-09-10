Die EU-Kommission setzt ihre Unterstützung für Israel aus. Grund sei dass Vorgehen Israels im Gazastreifen.
10.09.2025 - 10:16 Uhr
Wegen Israels Vorgehen im Gazastreifen setzt die EU-Kommission ihre Unterstützung für das Land aus.
Aufgrund der katastrophalen Zustände im umkämpften Gazastreifen sieht sich Israel einem immer stärkeren internationalen Druck ausgesetzt. Die aktuellen Entwicklungen im Newsblog.