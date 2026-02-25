Jeffrey Epstein betrieb über Jahre einen Missbrauchsring. In den Ermittlungsakten taucht auch der Name Larry Summers auf. Der frühere Harvard-Präsident zieht Konsequenzen.
25.02.2026 - 21:16 Uhr
Nach dem Bekanntwerden seiner Verbindungen zu Sexualverbrecher Jeffrey Epstein zieht sich der einstige Harvard-Präsident Larry Summers aus der Lehre an der Elite-Universität zurück. „Ich habe die schwierige Entscheidung getroffen, meine Professur an der Harvard-Universität zum Ende dieses akademischen Jahres aufzugeben“, teilte der ehemalige US-Finanzminister in einer Erklärung mit, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.