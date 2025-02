Beim G20-Treffen in Johannesburg hätte US-Außenminister Marco Rubio seine Amtskollegen wichtiger Wirtschaftsnationen getroffen. Doch er sagt ab. Begründung: ein südafrikanisches Gesetz.

dpa 06.02.2025 - 15:52 Uhr

US-Außenminister Marco Rubio hat seine Teilnahme am Treffen der Gruppe bedeutender Wirtschaftsnationen (G20) wegen Kritik am Gastgeber Südafrika abgesagt. „Ich werde NICHT am G20-Gipfel in Johannesburg teilnehmen. Südafrika tut sehr schlimme Dinge. Enteignung von Privateigentum“, schrieb er in einem Post auf der Plattform X.