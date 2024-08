Die Kühltürme des Atomkraftwerks Grafenrheinfeld sollen am Abend gesprengt werden. Aber dann wird ein Mensch im Sperrbereich entdeckt.

red/dpa 16.08.2024 - 19:15 Uhr

Nach einer Störaktion vor der geplanten Sprengung der beiden Kühltürme des stillgelegten Atomkraftwerkes Grafenrheinfeld bei Schweinfurt in Bayern ist ein Mann in Gewahrsam genommen worden. Das berichtete eine dpa-Korrespondentin am Ort des Geschehens. Die Sprengung soll noch am Abend erfolgen.