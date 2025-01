In der Türkei ist der Chef der ultrarechten Zafer-Partei wegen des Vorwurfs der Präsidentenbeleidigung festgenommen worden. Das berichtete die Nachrichtenagentur Anadolu. Ümit Özdag werde von der Polizei von Ankara nach Istanbul gebracht, um dort am Dienstagmorgen eine Aussage zu machen, teilte seine Partei auf der Plattform X mit. Die Istanbuler Staatsanwaltschaft leitet laut Anadolu die Ermittlungen.

Anlass sollen Äußerungen Özdags bei einem Parteitreffen am Sonntag in Antalya sein. Regierungsnahe Medien zitierten ihn mit dem Satz, in den vergangenen tausend Jahren habe kein Kreuzzug dem türkischen Staat und Volk so viel Schaden zugefügt wie Präsident Recep Tayyip Erdogan und seine Partei AKP. Politiker anderer Parteien kritisierten die Festnahme.