Kneipe in Blau, Gelb und Rot: Ob der Discounter-Charme bei den Nordiren verfängt, wird sich noch zeigen müssen. Die Geschichte des ersten Lidl-Pubs ist jedenfalls kurios.
18.06.2026 - 18:11 Uhr
Dundonald - Der deutsche Lebensmitteldiscounter Lidl ist in Nordirland ins Pub-Geschäft eingestiegen. Im "Middle Ale" in Dundonald nahe Belfast können bis zu 60 Gäste ihr Pint genießen - und nebenbei Alkohol für zuhause einkaufen. Die Kneipe ist nun für Besucher geöffnet, wie die britische Nachrichtenagentur PA meldete.