Ludwigsburger Freibad am Freitag geschlossen

Foto: dpa/Frank May

Bei einer Routinekontrolle im Freibad Hoheneck wurde ein Riss in einer Kaltwasserleitung entdeckt. Diese soll nun möglichst schnell repariert werden.

Sabine Armbruster 11.07.2024 - 15:40 Uhr

Badespaß und Abkühlung im Hohenecker Freibad fallen an diesem Freitag, 12. Juli, aus. Grund für die ebenso außerplanmäßige wie kurzfristige Schließung des Freibads sei ein technischer Defekt, der am Donnerstag bei einer Routineprüfung entdeckt worden sei, teilten die Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim (SWLB) mit. Es handle sich dabei um einen kleinen Riss in der Kaltwasserleitung, der durch Materialermüdung entstanden sei.