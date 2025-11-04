Kurz vor der Grenze rücken Einsatzkräfte zu einem Notfall aus. Die Bahnstrecke wird gesperrt. Was Reisende jetzt beachten sollten.

red/dpa/lsw 04.11.2025 - 13:48 Uhr

Auf der Strecke der Rheintalbahn brauchen Reisende Geduld. Zwischen Basel Bad Bahnhof und Efringen-Kirchen (Kreis Lörrach) fahren derzeit keine Regionalzüge mehr, wie die Deutsche Bahn (DB) mitteilte. Reisende mit dem ICE seien davon nicht betroffen, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Die schnellen Züge würden durch den nahe gelegenen Katzenbergtunnel fahren.