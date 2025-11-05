Nach dem Fund von Sexpuppen mit kindlichen Zügen auf der Plattform hat die französische Regierung ein Verfahren gegen Shein eingeleitet.

red/dpa/AFP 05.11.2025 - 15:06 Uhr

Wegen hat den Betrieb der Billig-Onlineplattform Shein vorläufig ausgesetzt. Auf Anweisung von Premierminister Sébastien Lecornu habe die Regierung ein Verfahren zur Aussetzung des Betriebs der Seite von Shein eingeleitet, bis die Plattform den Behörden nachweisen könne, dass alle ihre Inhalte mit französischen Gesetzen und Vorschriften übereinstimmten, teilte das Wirtschaftsministerium in Paris mit. Eine erste Zwischenbilanz solle von den Ministern innerhalb der nächsten 48 Stunden gezogen werden.