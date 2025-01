Eine Person mit Schweizer Pass ist in einem Gefängnis in der Provinz Semnan im Iran gestorben. Iranischer Rundfunk und Schweizer Außenministerium machen nur wenige Angaben.

red/dpa 09.01.2025 - 18:00 Uhr

Im Iran ist ein Häftling mit Schweizer Staatsbürgerschaft im Gefängnis gestorben. Diese Nachricht iranischer Staatsmedien bestätigte das Außenministerium in Bern. Der iranische Rundfunk meldete, die Person habe am Donnerstagmorgen in einer Haftanstalt in der Provinz Semnan Suizid begangen. Sie sei wegen Spionagevorwürfen inhaftiert gewesen.