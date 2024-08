Die Aidlinger Netto-Filiale wird von Samstag an für zwei Wochen wegen Umbauarbeiten geschlossen. Die zunächst spärliche Kommunikation sorgte im Netz für Irritationen.

Eddie Langner 22.08.2024 - 12:27 Uhr

Für den Weg zu einem Discountermarkt müssen die Aidlinger vorübergehend längere Wege in Kauf nehmen. Die Netto-Filiale in der Böblinger Straße am Ortsausgang in Richtung Dagersheim schließt an diesem Samstag. Der Grund sind nach Unternehmensangaben Umbaumaßnahmen.