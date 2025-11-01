Ein Werbeclip aus Kanada gegen Zölle hatte US-Präsident Trump zutiefst verärgert. Jetzt entschuldigt sich der Premier – und ist sichtlich um Entspannung bemüht.
01.11.2025 - 12:29 Uhr
Kanadas Premierminister Mark Carney hat sich bei Donald Trump für den Anti-Zoll-Werbeclip der Provinz Ontario entschuldigt, der den US-Präsidenten erbost hatte. „Ich habe mich bei Donald Trump direkt entschuldigt“, sagte Carney vor Journalisten auf eine Nachfrage. „Der US-Präsident hatte sich durch den Werbespot beleidigt gefühlt“.