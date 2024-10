Wegen eines Brandes in der Weil der Städter Steinhofgasse rückt am Donnerstag die Feuerwehr aus. Laut Polizei handelt es sich um einen „größeren Feuerwehreinsatz“.

Sophia Herzog 17.10.2024 - 17:24 Uhr

Die Weil der Städter Feuerwehr ist am Donnerstagnachmittag wegen eines Brands in der historischen Altstadt ausgerückt. Gegen 16 Uhr wurde eine starke Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus in der Steinhofgasse gemeldet. Vor Ort wurden Löschmaßnahmen durchgeführt, berichtet Jürgen Lenzinger, Pressesprecher der Weiler Feuerwehr, auf Nachfrage unserer Zeitung. Weil sich niemand in betreffenden der Wohnung aufgehalten hatte, gibt es bisher auch keine Verletzten. Das Feuer ist inzwischen gelöscht (Stand: 17.15 Uhr), die Feuerwehr ist aber noch vor Ort.