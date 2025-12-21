 
  2. Politik

  4. Wehrdienst ab 2026: So soll der Bundeswehr-Fragebogen aussehen

Freiwilliger Wehrdienst Wehrdienst ab 2026: So soll der Bundeswehr-Fragebogen aussehen

Freiwilliger Wehrdienst: Wehrdienst ab 2026: So soll der Bundeswehr-Fragebogen aussehen
1
Ein Soldat der Bundeswehr übt den Einsatz mit der Waffe während der Ausbildung in Munster. Foto: epd/Detlef Heese

Der Dienst bleibt freiwillig, doch den Fragebogen muss jeder 18-jährige Mann vom neuen Jahr an beantworten: Was die Bundeswehr wissen will.

Berlin: Tobias Heimbach (toh)

Seit Freitag ist es endgültig: Nach dem Votum des Bundestages hat auch der Bundesrat das Wehrdienst-Modernisierungsgesetz verabschiedet. Damit kann der neue Wehrdienst demnächst starten. Wer im nächsten Jahr 18 Jahre alt wird, bekommt einen Brief von der Bundeswehr. Dieser führt die jungen Menschen weiter auf einen Online-Fragebogen. Ein Blick hinein:

 

Geburtsdatum und Name sind dort bereits vorausgefüllt, diese Daten holt sich die Bundeswehr von den Einwohnermeldeämtern. Anschließend werden Bildungsabschlüsse und bereits abgeschlossene Ausbildungen abgefragt, dazu Sprachkenntnisse und Führerschein.

Der Fitnessstand soll angegeben werden

Die jungen Menschen werden nach Körpergröße und Gewicht gefragt, außerdem soll man eine Selbsteinschätzung über den Fitnessstand geben. Die möglichen Angaben reichen von „sehr gut, ich bin (fast) täglich sportlich aktiv“ über „gering, ich vermeide sportliche Betätigungen“. Wer eine anerkannte Schwerbehinderung hat, kann dies ebenfalls angeben.

Abgefragt wird ebenso, ob man in einem anderen Land zum Wehrdienst verpflichtet ist oder diesen schon geleistet hat. Das ist zum einen eine Frage der Sicherheit, zum anderen können Doppelstaatler in dem Zweitland rechtliche Probleme bekommen, wenn sie in Deutschland Wehrdienst leisten.

