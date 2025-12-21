Freiwilliger Wehrdienst Wehrdienst ab 2026: So soll der Bundeswehr-Fragebogen aussehen
Der Dienst bleibt freiwillig, doch den Fragebogen muss jeder 18-jährige Mann vom neuen Jahr an beantworten: Was die Bundeswehr wissen will.
Seit Freitag ist es endgültig: Nach dem Votum des Bundestages hat auch der Bundesrat das Wehrdienst-Modernisierungsgesetz verabschiedet. Damit kann der neue Wehrdienst demnächst starten. Wer im nächsten Jahr 18 Jahre alt wird, bekommt einen Brief von der Bundeswehr. Dieser führt die jungen Menschen weiter auf einen Online-Fragebogen. Ein Blick hinein: