Wer den Kriegsdienst in Deutschland verweigern will, muss dafür einen offiziellen Antrag stellen. So funktioniert der Ablauf.
16.10.2025 - 13:10 Uhr
In Deutschland darf niemand gegen sein Gewissen zum Kriegsdienst mit der Waffe gezwungen werden. Dieses Recht ist in Artikel 4 Absatz 3 des Grundgesetzes festgeschrieben und gilt unabhängig davon, ob die allgemeine Wehrpflicht aktuell ausgesetzt ist oder nicht. Es steht sowohl aktiven Soldaten, Reservisten als auch ungedienten Männern offen, die im Spannungs- oder Verteidigungsfall einberufen werden könnten.