 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Politik

  4. Bis der Stau als Hoffnung übrigbleibt

Wehrpflicht Bis der Stau als Hoffnung übrigbleibt

Wehrpflicht: Bis der Stau als Hoffnung übrigbleibt
1
Rekruten erlernen während ihrer Grundausbildung den Aufbau von Zelten für zwei Soldaten: gefechtsbereit bis 2027? Foto: dpa

Wer über die Wehrpflicht debattiert statt zu handeln, kann bald nur auf Staus zur Abwehr von Aggressoren hoffen, meint Franz Feyder.

Ein russischer Angriff, so witzelte man in der Bundeswehr in den 1980er Jahren, bleibe in den Staus auf deutschen Autobahnen stecken. Galgenhumor – damals wie heute. Wissenschaftler und Nachrichtendienste rechnen damit, dass Russland unter Präsident Wladimir Putin von 2027 an das Baltikum angreifen könnte. Und Deutschland? Diskutiert ernsthaft über Bedingungen für eine Wehrpflicht.

 

Es gebe keine Ausbilder, heißt es. Ein Scheinargument. Denn aktuell kommen auf jeden einfachen Soldaten 0,85 Offiziere und 2,07 Unteroffiziere – mehr als genug Ausbilder also, die es schaffen sollten, Rekruten so zu drillen, dass sie eine Überlebenschance haben. Es gebe keine Unterkünfte, heißt es. 2024 informierte sich der Bundestag über freie Liegenschaften: mehr als zwei Millionen Quadratmeter stehen zur Verfügung. Längst müssten dort Unterkünfte aus Containern gebaut werden, Soldaten übergangsweise auch in Zelten auf Übungsplätzen schlafen und in Ausbildung sein. Allein mit Debatten wird das nicht funktionieren.

Bis 2027 wird eine schlagkräftige Bundeswehr gebraucht

Deshalb hat Bayerns Ministerpräsident Markus Söder recht: „An der Wehrpflicht führt kein Weg vorbei.“ Bis 2027, dem Jahr, für das ein russischer Überfall prognostiziert wird, sind es noch anderthalb Jahre. Bis dahin braucht es eine schlagkräftige Bundeswehr mit gefechtsbereiten Soldaten. Sonst bleibt wie einst nur die Hoffnung auf viele Staus, in denen die Aggressoren stecken bleiben.

Weitere Themen

Drogenpolitik: Cannabisgesetz: Evaluation ist richtig, Abschaffung ist falsch

Drogenpolitik Cannabisgesetz: Evaluation ist richtig, Abschaffung ist falsch

Trotz der Vorbehalte der Union sollte die Wirkung des Cannabisgesetzes handwerklich sauber geprüft werden, meint Norbert Wallet.
Von Norbert Wallet
Wehrpflicht: Bis der Stau als Hoffnung übrigbleibt

Wehrpflicht Bis der Stau als Hoffnung übrigbleibt

Wer über die Wehrpflicht debattiert statt zu handeln, kann bald nur auf Staus zur Abwehr von Aggressoren hoffen, meint Franz Feyder.
Von Franz Feyder
Schwarz-Rot: Eine Koalition ohne Plan – und die Frage, ob das gut gehen kann

Schwarz-Rot Eine Koalition ohne Plan – und die Frage, ob das gut gehen kann

Schwarz-Rot ist in einem so erbärmlichen Zustand, wie ihn selbst die Ampel lange nicht hatte. Das muss sich dringend ändern, kommentiert Tobias Peter.
Von Tobias Peter
Türkei-Zypern-Konflikt: Rüstungswettlauf im Mittelmeer

Türkei-Zypern-Konflikt Rüstungswettlauf im Mittelmeer

Der türkische Präsident will mehr Soldaten nach Nordzypern schicken. Hintergrund sind die wachsenden Spannungen seines Landes mit Israel.
Von Gerd Höhler
Krieg in Nahost: Geiseln nicht mehr Trumpfkarte im Gaza-Krieg

Krieg in Nahost Geiseln nicht mehr Trumpfkarte im Gaza-Krieg

Neue Kalkulationen der Kriegsgegner gefährden das Überleben der Verschleppten.
Von Thomas Seibert
Bundesregierung: Die vielen Baustellen im Sozialstaat für Schwarz-Rot

Bundesregierung Die vielen Baustellen im Sozialstaat für Schwarz-Rot

Erstaunlich, aber wahr: Das Bürgergeld ist für die schwarz-rote Koalition noch das unkomplizierteste Thema. Gerade bei den Krankenkassen wird es noch schwieriger.
Von Tobias Peter
Wehrpflicht: Angriff bis zum Kamener Kreuz

Wehrpflicht Angriff bis zum Kamener Kreuz

Wer über die Wehrpflicht debattiert statt zu handeln, kann ab 2027 nur noch auf Staus hoffen, meint Franz Feyder.
Von Franz Feyder
Rücktritt von Bundestagsmandat: Was macht Habeck jetzt?

Nach Aufgabe des Bundestagsmandats Was macht Robert Habeck nach dem Rücktritt?

Ex-Vizekanzler Robert Habeck gibt sein Bundestagsmandat ab. Wie es nun für den Politiker weitergeht.
Von Lukas Böhl
Wahlniederlage der Grünen: Robert Habeck verlässt den Bundestag

Wahlniederlage der Grünen Robert Habeck verlässt den Bundestag

Nach der Wahlschlappe der Grünen zieht Robert Habeck die Konsequenzen. Der ehemalige Wirtschaftsminister legt sein Bundestagsmandat nieder.
Angriff im Gazastreifen: Klinik: Fünf Journalisten unter 19 Toten bei Angriff Israels

Angriff im Gazastreifen Klinik: Fünf Journalisten unter 19 Toten bei Angriff Israels

Im Gaza-Krieg sind binnen fast zwei Jahren bereits rund 200 Journalisten getötet worden. Nun kommt es zu einem besonders schwerwiegenden Vorfall in einem Krankenhaus.
Weitere Artikel zu Bundeswehr Kommentar Baltikum Nato Russland Wladimir Putin
 