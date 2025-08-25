Wehrpflicht Bis der Stau als Hoffnung übrigbleibt
Wer über die Wehrpflicht debattiert statt zu handeln, kann bald nur auf Staus zur Abwehr von Aggressoren hoffen, meint Franz Feyder.
Wer über die Wehrpflicht debattiert statt zu handeln, kann bald nur auf Staus zur Abwehr von Aggressoren hoffen, meint Franz Feyder.
Ein russischer Angriff, so witzelte man in der Bundeswehr in den 1980er Jahren, bleibe in den Staus auf deutschen Autobahnen stecken. Galgenhumor – damals wie heute. Wissenschaftler und Nachrichtendienste rechnen damit, dass Russland unter Präsident Wladimir Putin von 2027 an das Baltikum angreifen könnte. Und Deutschland? Diskutiert ernsthaft über Bedingungen für eine Wehrpflicht.