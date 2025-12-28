Wehrpflicht für alle Emanzipation in der Bundeswehr
Bei der Verteidigung des Landes herrscht noch keine Emanzipation. Das ist ein Risiko für alle, meint unser Autor Armin Käfer.
Bei der Verteidigung des Landes herrscht noch keine Emanzipation. Das ist ein Risiko für alle, meint unser Autor Armin Käfer.
Selbst das Recht, für ihr Land zu kämpfen, mussten Frauen sich erst erkämpfen. Das führte zu einer Art Kulturrevolution zu Beginn dieses Jahrtausends. Damals erstritt sich die junge Elektronikerin Tanja Kreil vor dem Europäischen Gerichtshof einen gleichberechtigten Einsatz als Soldatin. Das war ihr und ihren Geschlechtsgenossinnen bis dahin verwehrt. Vor 25 Jahren wurden die ersten weiblichen Rekrutinnen an der Waffe ausgebildet. Doch eine wirkliche Gleichberechtigung ist bis heute nicht vollzogen. Auch der neue Wehrdienst richtet sich vorwiegend an Männer. Im Falle einer Reaktivierung der Wehrpflicht wären Frauen komplett ausgeschlossen.