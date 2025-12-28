 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Politik

  4. Emanzipation in der Bundeswehr

Wehrpflicht für alle Emanzipation in der Bundeswehr

Wehrpflicht für alle: Emanzipation in der Bundeswehr
1
Seit 50 Jahren dienen auch Frauen in der Bundeswehr – aber noch nicht vollauf gleichberechtigt. Foto: dpa

Bei der Verteidigung des Landes herrscht noch keine Emanzipation. Das ist ein Risiko für alle, meint unser Autor Armin Käfer.

Titelteam Stuttgarter Zeitung: Armin Käfer (kä)

Selbst das Recht, für ihr Land zu kämpfen, mussten Frauen sich erst erkämpfen. Das führte zu einer Art Kulturrevolution zu Beginn dieses Jahrtausends. Damals erstritt sich die junge Elektronikerin Tanja Kreil vor dem Europäischen Gerichtshof einen gleichberechtigten Einsatz als Soldatin. Das war ihr und ihren Geschlechtsgenossinnen bis dahin verwehrt. Vor 25 Jahren wurden die ersten weiblichen Rekrutinnen an der Waffe ausgebildet. Doch eine wirkliche Gleichberechtigung ist bis heute nicht vollzogen. Auch der neue Wehrdienst richtet sich vorwiegend an Männer. Im Falle einer Reaktivierung der Wehrpflicht wären Frauen komplett ausgeschlossen.

 

Bis vor 50 Jahren war die Bundeswehr eine reine Männerarmee. Dann wurden erstmals Frauen zugelassen. Doch ihr Einsatz bei der Verteidigung des Landes blieb weiterhin unerwünscht. Sie mussten sich mit Sanitätsdienst oder Militärmusik begnügen. Insofern hat die mangelhafte Gleichberechtigung in Uniform eine lange Tradition.

Eine Generalin auf 200 männliche Kollegen

Die setzt sich fort, auch wenn Frauen inzwischen Dienst an der Waffe leisten. Sie stellen die Hälfte der Staatsbürger, aber nur knapp 14 Prozent der Bundeswehrsoldaten. Auf etwa 200 Offiziere im Generalsrang kommt eine einzige Drei-Sterne-Generalin, zwei Frauen mit dem Dienstgrad Oberst auf 743 männliche Kollegen.

Die Bundeswehr, inzwischen 70 Jahre alt, war eine Notgeburt. Als nach der Katastrophe des Zweiten Weltkriegs erstmals die Idee aufkam, Deutschland mit neuen Streitkräften aufzurüsten, waren viele dagegen. Tausende befanden sich noch in sowjetischer Kriegsgefangenschaft. Bombennächte, Kriegsgräuel und Gefallene waren nicht vergessen. Anfangs lehnte eine Mehrheit der Bundesbürger einen Dienst an der Waffe ab. Sie fanden Rückhalt bei Gewerkschaften, Kirchen, in der SPD.

Es mangelt an Soldatinnen

Gleichwohl war die Notwendigkeit aufzurüsten so zwingend wie heute. Der Anlass damals wie jetzt: Gefahr aus dem Osten. Die Gefahr ist inzwischen vielleicht noch akuter als zu jener Zeit, da ein Gleichgewicht der Kräfte zwischen den sich formierenden Blöcken herrschte, auf die USA als Schutzmacht noch Verlass war und Russland keinen Angriffskrieg an Europas Ostgrenze angezettelt hatte. Akut ist die Gefahr auch deshalb, weil die Bundeswehr weder voll verteidigungsfähig noch „kriegstüchtig“ ist, wie ihr oberster Dienstherr, Boris Pistorius, das formuliert hatte. Es mangelt an Soldaten und Reservisten, an Panzern, Kampfjets, Fregatten, Raketen und Munition. Eigentlich ist es wie in den Anfangszeiten: Es fehlt an allem.

Am Geld liegt es nicht mehr. Die Epoche des Kaputtsparens ist vorbei. Der Wehretat verdoppelte sich binnen zehn Jahren. Unter dem Bundeskanzler Friedrich Merz hat die Ertüchtigung der Streitkräfte Vorrang – koste es, was es wolle. Geld allein reicht aber nicht, um ein Land zu verteidigen. Es braucht auch eine ausreichende Zahl von Menschen, die dazu bereit sind.

Gleichberechtigung bei der Landesverteidigung

Ob das neue Wehrdienstgesetz geeignet ist, genügend Freiwillige zu mobilisieren, ist zweifelhaft. Ausschließlich Männer sind verpflichtet, überhaupt nur den Musterungsfragebogen auszufüllen. Eine Reaktivierung der Wehrpflicht erscheint unausweichlich. Davon wären Frauen aber ausgenommen. Dagegen spricht nicht nur die Personalnot der Bundeswehr, sondern auch das Prinzip der Gleichberechtigung.

Darauf hatte vor 25 Jahren auch der Europäische Gerichtshof gepocht. Der Kanzler sagt: Deutschland müsse sich verteidigen können, um sich nicht verteidigen zu müssen. Dazu könnten Frauen einen ebenbürtigen Beitrag leisten.

Weitere Themen

Wehrpflicht für alle: Emanzipation in der Bundeswehr

Wehrpflicht für alle Emanzipation in der Bundeswehr

Bei der Verteidigung des Landes herrscht noch keine Emanzipation. Das ist ein Risiko für alle, meint unser Autor Armin Käfer.
Von Armin Käfer
Kostas & Mohr 2025: Die Karikatur des Tages

Kostas & Mohr 2025 Die Karikatur des Tages

Unsere Karikaturisten Kostas und Mohr haben einen ganz besonderen Blick auf große Politik, gesellschaftliche Zustände und kleine Phänomene. Unsere Karikaturen des Jahres 2025.
Von unserer Redaktion
Ehemaliger SPD-Generalsekretär: Kevin Kühnert steigt bei Talkformat ein

Ehemaliger SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert steigt bei Talkformat ein

Nach seinem Ausstieg aus der aktiven Politik zieht es Kevin Kühnert auf eine Berliner Bühne. Ab Februar gehört Kühnert zu den Gastgebern von „Missverstehen Sie mich richtig“.
Drogenhandel: Mit Soldaten gegen Brüsseler Drogenclans

Drogenhandel Mit Soldaten gegen Brüsseler Drogenclans

Belgien verschärft den Kampf gegen die Schmuggler, dafür werden sogar die Sicherheitsgesetze geändert.
Von Knut Krohn
Doppeljubiläum: Wie stark ist unsere Bundeswehr?

Doppeljubiläum Wie stark ist unsere Bundeswehr?

Die Bundeswehr feiert eine Art Doppeljubiläum: Sie ist 70 Jahre alt. Seit 25 Jahren dienen auch Frauen an der Waffe. Doch die Armee ist nicht in Bestform.
Von Armin Käfer
Einsparungen gefordert: Krankenkassen-Spitzenverband warnt vor höheren Beitragssätzen

Einsparungen gefordert Krankenkassen-Spitzenverband warnt vor höheren Beitragssätzen

Der Krankenkassen-Spitzenverband fordert die Bundesregierung auf, ein neues Sparpaket auf den Weg zu bringen. Sonst würden höhere Beitragssätze drohen.
Expertentreffen in München: CSU-Politiker für AfD-Ausschluss von Sicherheitskonferenz

Expertentreffen in München CSU-Politiker für AfD-Ausschluss von Sicherheitskonferenz

Der Ausschluss der AfD von der Münchner Sicherheitskonferenz hat im vergangenen Jahr die US-Regierung verärgert. Müssen Vertreter der Partei auch im kommenden Jahr draußen bleiben?
Frank Werneke: Verdi-Chef gegen Rechtstendenzen in Betrieben

Frank Werneke Verdi-Chef gegen Rechtstendenzen in Betrieben

Die AfD hat es nach Einschätzung von Verdi-Chef Frank Werneke in Deutschlands Arbeitswelt bisher schwer. Mit Spannung werden anstehende Wahlen in den Betrieben erwartet.
Krieg in der Ukraine: Treffen in Florida – Selenskyj will mit Trump über Frieden sprechen

Krieg in der Ukraine Treffen in Florida – Selenskyj will mit Trump über Frieden sprechen

Ein Frieden in der Ukraine ist bisher nicht in Sicht. Der ukrainische Präsident Selenskyj trifft nun erneut seinen US-Kollegen Trump, um über ein mögliches Kriegsende zu verhandeln.
Das ändert sich im neuen Jahr

Was 2026 auf Sie zukommt Das ändert sich im neuen Jahr

Viele Änderungen haben Bundestag und Bundesrat in der letzten Sitzungswoche beschlossen. Und etwa bei der Wehrdienstreform ist noch unklar, wie sie sich in der Praxis auswirkt. Auf einiges können sich Verbraucher freuen.
Von Markus Brauer/KNA
Weitere Artikel zu Bundeswehr Wehrdienst Kommentar wehrpflicht Frauen
 
 