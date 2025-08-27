Zu wenig junge Menschen entscheiden sich für eine Karriere bei der Bundeswehr. Wie denken Jugendliche zwischen Korntal und Weil der Stadt über eine Wehrpflicht?
27.08.2025 - 07:03 Uhr
An diesem Mittwoch soll die Bundesregierung über einen Gesetzesentwurf zur Reaktivierung der Wehrpflicht entscheiden. Ab 2026 sollen Fragebögen an junge Männer und Frauen verschickt werden, um ihr Interesse an einem Dienst in der Bundeswehr zu ermitteln. Zunächst ist der Geburtsjahrgang 2008 betroffen, nach und nach sollen jedoch alle Altersgruppen bis 25 Jahre erfasst werden.