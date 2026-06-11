Staus, überfüllte Bahnhöfe, Chaos am Flughafen: Ultraorthodoxe blockieren in Israel Straßen. Sie protestieren gegen ihre Rekrutierung und die Festnahme von Wehrdienstverweigerern.
11.06.2026 - 19:40 Uhr
Aus Protest gegen die Wehrpflicht haben in Israel Tausende ultraorthodoxe Juden den Verkehr auf vielen Straßen und einer Zugstrecke lahmgelegt. Die Demonstranten blockierten am Abend zudem wichtige Autobahnen, auch in der Küstenmetropole Tel Aviv. Im ganzen Land gab es Staus. Israels Polizei meldete Konfrontationen zwischen den Ultraorthodoxen und Sicherheitskräften.