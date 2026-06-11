Staus, überfüllte Bahnhöfe, Chaos am Flughafen: Ultraorthodoxe blockieren in Israel Straßen. Sie protestieren gegen ihre Rekrutierung und die Festnahme von Wehrdienstverweigerern.

Aus Protest gegen die Wehrpflicht haben in Israel Tausende ultraorthodoxe Juden den Verkehr auf vielen Straßen und einer Zugstrecke lahmgelegt. Die Demonstranten blockierten am Abend zudem wichtige Autobahnen, auch in der Küstenmetropole Tel Aviv. Im ganzen Land gab es Staus. Israels Polizei meldete Konfrontationen zwischen den Ultraorthodoxen und Sicherheitskräften.

Die israelische Nachrichtenseite „ynet“ berichtete, die Polizei habe auch Blendgranaten und Wasserwerfer eingesetzt. Demnach wurde auch eine Autofahrerin, die mit einem Stock in der Hand aus ihrem Wagen stieg, von Demonstranten angegriffen. Weitere Einzelheiten zu dem Vorfall wurden zunächst nicht bekannt. Der israelische Rettungsdienst Magen David Adom meldete zudem einen verletzten 93-Jährigen, der den Angaben zufolge während des Protests angefahren wurde.

Unsere Empfehlung für Sie Berlin Ex-Politiker: EU darf bei Israels Vorgehen nicht länger wegschauen Israels Vorgehen gegen die Palästinenser wird international immer wieder scharf kritisiert. Nun erhöhen mehrere bekannte Namen bei dem Thema den Druck auf ein EU-Außenministertreffen.

Berichte über Chaos am Flughafen

Medienberichten zufolge betraten strengreligiöse Demonstranten auch Gleise, so dass Züge auf der Strecke zwischen Tel Aviv und Jerusalem am internationalen Flughafen Ben Gurion anhalten mussten. Mehrere Medien sprachen von chaotischen Zuständen dort. Medien zufolge waren Hunderte Fahrgäste betroffen. Der Flugbetrieb lief offiziellen Angaben zufolge aber weiter.

Auslöser der Proteste war die Festnahme von ultraorthodoxen Wehrdienstverweigerern. Die Demonstranten wandten sich gegen diese Art der Bestrafung für die Betroffenen.

In Israel waren streng religiöse Männer lange von der Wehrpflicht befreit. Diese Regelung lief 2024 aus, und die Regierung scheiterte seitdem bei Versuchen, sie gesetzlich zu verlängern. Seitdem gibt es immer wieder große Proteste streng religiöser Juden gegen ihre Rekrutierung. Viele Ultraorthodoxe empfinden den Militärdienst als Bedrohung ihres Lebensstils, unter anderem weil Frauen und Männer gemeinsam dienen. Die Armee warnt derweil eindringlich vor einem drastischen Mangel an kampffähigen Soldaten.