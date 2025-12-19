König und Thronfolger wollen bei den Briten gut Wetter machen. Von der Vorweihnachtsfeier im Buckingham-Palast war der degradierte Prinz verbannt.
Jahrzehntelang war er eine der zentralen Figuren bei Hofe gewesen. Dieses Jahr aber erhielt Andrew, der jüngere Bruder von König Charles III., erstmals keine Einladung mehr zur traditionellen Vorweihnachtsfeier der Windsors im Buckingham-Palast. Während seine Töchter, die Prinzessinnen Beatrice und Eugenie, wie immer in Hochstimmung ihre Plätze an der königlichen Tafel einnahmen, fand sich ihr Vater, der frühere Herzog von York, buchstäblich verbannt aus dem Kreis der Royals. Neugierige Fotografen sahen ihn am selben Tag verdrossen im Regen ausreiten, fernab der Familie, in Windsor Great Park.