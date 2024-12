In Greccio soll der heilige Franziskus das Krippenspiel erfunden haben. Das italienische Bergdorf ist auf dem Pilgerweg von Assisi aus in sieben Tagen zu erreichen. Dort haben Menschen ihr Glück gefunden und berichten, wie man die Liebe am Leben erhält, über Weihnachten hinaus.

Bernd Hauser 22.12.2024 - 10:00 Uhr

Von den Philippinen bis Feuerland, von Flensburg bis Füssen: In Kindergärten, Schulen, Gemeinden, in Abertausenden von Inszenierungen wird an Weihnachten das Krippenspiel aufgeführt. Dabei stehen die Schauspieler in einer 800 Jahre alten Tradition: Erfunden haben soll das Stück über die Geburt Jesu der heilige Franziskus im Bergdorf Greccio im italienischen Latium. Rund 150 Kilometer sind es auf dem Franziskus-Pilgerweg von Assisi nach Greccio. In sieben Tagen machbar.