Schluss mit langweiligen Geschenken! Entdecken Sie Kochbücher, die Geschichten erzählen, neue Welten eröffnen und selbst Gemüsereste in Delikatessen verwandeln.
01.12.2025 - 09:44 Uhr
Mit Weihnachtsgeschenken ist es so eine Sache. Man möchte etwas Treffendes finden, landet aber erstaunlich oft daneben. Dabei gibt es ein Präsent, das überraschend viele Menschen glücklich macht – abgesehen von jener seltenen Spezies, die nie kocht oder Rezepte ausschließlich aus dem Internet zieht: ein Kochbuch. Eines, das von Menschen geschrieben wurde, die wissen, wie ein Hühnchen riecht, das im Ofen brutzelt. Solche Bücher begleiten einen manchmal ein Leben lang.