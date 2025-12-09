Vom Tabu zum Wohlfühlfaktor: Weihnachten legt sich rund ein Viertel der Bundesbürger inzwischen auch ein Geschenk für sich selbst auf den Gabentisch. Sagt das etwas über unsere Gesellschaft?
09.12.2025 - 07:00 Uhr
Berlin - Ein Weihnachtsgeschenk von mir für mich? Was an Heiligabend früher mit Verwunderung oder schiefen Blicken quittiert worden wäre, ist heute in Deutschland keine Ausnahme. Viele Menschen erfreuen sich Weihnachten selbst mit einer Gabe, vor allem die Jüngeren. Ist das ein neuer Trend - und wofür könnte er stehen in der Gesellschaft?