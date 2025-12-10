Von den Lehrlingen der Fellbacher Firma AMF bis zu den Hobby-Holzwürmern der Waiblinger Begegnungsstätte Forum Mitte: In der Adventszeit gibt es auch Gaben mit sozialer Duftnote.

Metall und Weihnachten sind an sich eine ungewöhnliche Kombination. Allerdings nicht für die Azubis des Fellbacher Spannwerkzeug-Herstellers AMF. Sie beweisen das Gegenteil, alle Jahre wieder. Seit 2006 gestalten und produzieren sie von der Idee bis zur Ausführung formschöne, nützliche, originelle und natürlich auch weihnachtliche Gegenstände, die sich hervorragend zum Verschenken eignen und für kleine Geldbeutel gedacht sind.

Auf dem Weihnachtsmarkt in Fellbach werden sie exklusiv verkauft, von den Auszubildenden höchstpersönlich. Der gesamte Erlös wird jedes Jahr gespendet. Dieses Jahr geht die Spendensumme an den Tierschutzverein Winnenden und das Kinderhospiz Sternentraum in Weissach.

Die AMF-Azubis haben in diesem Jahr eine Krippe aus Edelstahl im Programm

An Ideen mangelt es den Azubis nicht, jedes Jahr rückt ein neues Team nach. Sie kommen aus dem kaufmännischen Bereich, der Konstruktion, der Produktion und der Technik und sind meist im zweiten Lehrjahr. Neu im Sortiment ist heuer eine Krippendarstellung aus Edelstahl, eine dekorative Laterne für drinnen und draußen mit ausgestanzten Weihnachtsmotiven, ein handliches Mühlespiel, das die Größe einer Schokoladentafel und magnetische Mühlsteine hat, ein von den Azubis neu erfundenes Würfelspiel und natürlich die traditionellen Magnetsticker.

Der AMF-Stand ist auch dieses Jahr wieder auf dem Fellbacher Weihnachtsmarkt zu finden. Foto: Michael Käfer

Auch beliebte „Lieblingsstücke“ aus den Vorjahren kann man am Stand finden. Die Verkaufshütte steht wieder an ihrem angestammten Platz im Fellbacher Rathausinnenhof, vor dem Eingang zur Behörde rechts. Sie hat während des Weihnachtsmarkts bis einschließlich 21. Dezember an allen Tagen geöffnet: Montag bis Mittwoch von 16 bis 20 Uhr, und von Donnerstag bis Sonntag bereits ab 12 Uhr.

Musik für die historischen Fresken in der Martinskirche

Im Chor und Kirchenschiff der evangelischen Martinskirche in Waiblingen-Neustadt gibt es mittelalterliche Wandmalereien. Um diese erhalten und restaurieren zu können, hat sich im Juni 2007 der Förderverein „mEinhorn“ gegründet. An zwei Tagen im Dezember kann man sich sozusagen selbst oder andere mit Musik beschenken und damit Gutes tun. Am Sonntag, 14. Dezember, gibt es um 18 Uhr ein Adventskonzert in der Martinskirche. Der Erlös dient der Sanierung der Kirche. Auch der Erlös aus dem Gutsles-Verkauf am Samstag, 6. Dezember, auf dem Neustädter Weihnachtsmärktle wird in die Spendenkasse fließen.

Die Restaurierung der mittelalterlichen Wandfresken in der Martinskirche. Foto: Gottfried Stoppel

In der Begegnungsstätte Forum Mitte treffen sich Menschen regelmäßig in der Holzwerkstatt. Immer donnerstags wird Hochwertiges hergestellt. Was in diesen zweieinhalb Stunden entsteht, bieten die Teilnehmer der Holzwerkstatt nun auf dem Waiblinger Weihnachtsmarkt in der sogenannten „Waiblinger Hütte“ auf dem Marktplatz an – am Donnerstag, 11. Dezember.

Handmade in der „Waiblinger Hütte“

Während des Waiblinger Weihnachtsmarkts wird die Waiblinger Hütte vom Arbeitskreis Waiblingen „engagiert“ organisiert, gegenüber der neuen Markthalle, täglich von 12 Uhr bis 20.30 Uhr ist sie geöffnet. Täglich wechselnd wird sie von Waiblinger Organisationen und Vereinen bespielt. Es gibt Selbstgenähtes, -gestricktes und -gebasteltes.

Selbstgemachtes wird in Waiblingen und Fellbach in den wechselnd besetzten Weihnachtsmarkt-Hütten angeboten. Foto: Ingrid Sachsenmaier

Der Fellbacher Weihnachtsmarkt erstreckt sich über ein großes Gelände – im Rathausinnenhof sind Buden aufgebaut, vor der Lutherkirche in Richtung Alter Friedhof und sogar auf dem Guntram-Palm-Platz vor der Schwabenlandhalle steht neben der Eisbahn – dort wird übrigens auf echtem Eis Schlittschuh gelaufen – ein Holzhäuschen. Vier dieser Hütten stellt die Stadt zur Verfügung, angeboten werden selbst gemachte Kunst und selbst gemachtes Handwerk, zum Beispiel von der Ökologischen Werkstatt.

Beschriftete Vesperbrettchen für den guten Zweck

Die Schreinerei bespielt eine Hütte vor dem Rathauseingang in der Zeit vom 18. bis zum 21. Dezember. Man kann dort unter anderem Holzbrettle individuell mit den Namen von Familienmitgliedern, Freunden und Kollegen beschriften lassen. Der Erlös wird – wie schon im vergangenen Jahr – an medico internazional gespendet.

Die Weihnachtstrucker der Johanniter nehmen in Fellbach auch dieses Jahr wieder Hilfspakete an. Foto: z

Der Johanniter-Weihnachtstrucker steht auch dieses Jahr wieder in Fellbach, auf dem Parkplatz bei der Firma Svendsen GmbH in der Max-Planck-Straße 30. Dort werden die Hilfspakete entgegengenommen, deren Inhalt dann an Menschen sowohl in Deutschland als auch in Südosteuropa geht, die dringend Unterstützung benötigen.

Die Johanniter sammeln für Armenküchen, Kinderheime und Behinderte

Das sind unter anderem einkommensschwache Familien, Kinder in Schulen und Kindertageseinrichtungen, Menschen mit Behinderungen, Armenküchen sowie Senioren- und Kinderheime. Bis 12. Dezember können Pakete direkt abgegeben oder virtuell gepackt werden. Mehr Infos gibt es im Internet unter www.johanniter.de/juh/weihnachtstrucker.