Von den Lehrlingen der Fellbacher Firma AMF bis zu den Hobby-Holzwürmern der Waiblinger Begegnungsstätte Forum Mitte: In der Adventszeit gibt es auch Gaben mit sozialer Duftnote.
10.12.2025 - 06:00 Uhr
Metall und Weihnachten sind an sich eine ungewöhnliche Kombination. Allerdings nicht für die Azubis des Fellbacher Spannwerkzeug-Herstellers AMF. Sie beweisen das Gegenteil, alle Jahre wieder. Seit 2006 gestalten und produzieren sie von der Idee bis zur Ausführung formschöne, nützliche, originelle und natürlich auch weihnachtliche Gegenstände, die sich hervorragend zum Verschenken eignen und für kleine Geldbeutel gedacht sind.