Für die Feiertage werden Dutzende Bäume und kiloweise Lebkuchen ins Weiße Haus beordert. Wie schmückt die First Lady dieses Jahr den Amtssitz ihres Mannes?

dpa 01.12.2025 - 15:56 Uhr

Washington - Mehr als 50 Weihnachtsbäume, gut 200 Meter an Girlanden und fast 55 Kilogramm an Lebkuchen: First Lady Melania Trump hat das Weiße Haus für die kommenden Feiertage festlich schmücken lassen. Thema des diesjährigen Weihnachtsfestes sei "Zuhause ist, wo das Herz ist", teilte die Ehefrau von US-Präsident Donald Trump auf X mit.