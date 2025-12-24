Schon vor der traditionellen Christmette sendete der Papst einen Appell in die Welt: Er bat zu Weihnachten um eintägigen weltweiten Stillstand der Gewalt. Was er den Gläubigen an Heiligabend mitgab.
24.12.2025 - 23:30 Uhr
Rom - Bei seiner ersten Christmette in Rom hat Papst Leo XIV. zu Mitmenschlichkeit und Frieden aufgerufen. Er gebe auf Erden keinen Platz für Gott, wenn es keinen Platz für den Menschen gebe. "Den einen nicht aufzunehmen bedeutet, den anderen nicht aufzunehmen. Wo hingegen Platz für den Menschen ist, ist auch Platz für Gott", sagte der Pontifex im voll besetzten Petersdom unter Verweis auf Worte von Papst Benedikt XVI.