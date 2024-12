Wer anderen eine Freude machen möchte zu Weihnachten, hat was Geschenke betrifft, die Qual der Wahl. Konzerttickets, Bücher, einen Gutschein, der ganz sicher eingelöst wird. Wer Wert auf Regionalität legt und kleine Start-ups und Unternehmen unterstützen möchte, wird hier fündig. Eine kleine Auswahl an Ludwigsburger Labels.

1) The Bränd: Produkte für Schwaben

Weinbergpfirsichlikör und Sambuca, Stofftaschen und Hoodies mit schwäbischem Aufdruck: eine etwas abenteuerliche Mischung, die im The Bränd Shop in der unteren Marktstraße aber ankommt. Perfect Mätsch, würden die Inhaberinnen Nina Augstein und Nina Hornung sagen. Ganz nach dem Motto „shop local, drink local“ wird hier jeder fündig, der zur Weihnachtsfeier gleich das passende Getränk zum Anstoßen mitbringen oder Schwaben beschenken möchte. The Bränd verschickt auch auf Anfrage per Post.

The Bränd, Untere Marktstraße 2, Montag bis Freitag 9 bis 12.30 Uhr, 21. Dezember von 13 bis 18 Uhr.

2) Jenny jewelry: handgemachter Schmuck

Jennifer Malaschitz verkauft online handgemachten Schmuck. Sie fertigt Schmuckstücke nach Kundenwünschen an, verkauft aber auch eigene Kollektionen, repariert und arbeitet auf. Auch im Programm und eine gute Geschenkidee: Ein Workshop oder Goldschmiedekurs.

Schmuck von Jennifer Malaschitz Foto: privat

3) My Finds: Textil, Vintage, Kunst

„Ich liebe es, Schönes im Alltag zu entdecken“, schreibt Despina Vradelis auf ihrer Webseite My Finds, „am liebsten würde ich alles zusammentragen zu einem riesigen Schatz“. Genau das tut sie: Vradelis verkauft online Fundstücke von befreundeten Künstlern, Designern und Handwerkern. Keramik von den Gründerinnen des Atelier der Kleinigkeiten , Kissenhüllen von Petra Hofman, freiberufliche Designerin aus Ludwigsburg, Vintage Gabeln und Tischdecken aus Leinen zum Beispiel.

4) Ohoos Manufaktur: Lederschlappen für Kinder

Franziska Gabriel verkauft auf ihrer Webseite Ohoos Manufaktur Lederschlappen für Kinder für 35 Euro aufwärts. Der kleine Familienbetrieb entwirft und fertigt selbst – inspiriert durch die Erfahrung als Eltern und Großeltern.

6) Liebes von Priebes: Labels aus Ludwigsburg

Seit Mai 2023 verkaufen Joanna und Jens Priebe in ihrem Laden Liebes von Priebes in der Seestraße alles rund ums Kind, aber auch Produkte kleiner Labels aus Ludwigsburg und der Umgebung: Papeterie, Bilderrahmen aus Altholz, Krabbelschuhe. Für den Conceptstore fertigen die Besitzer in Kleinserien Dekokissen, Kleidung und textile Geschenke. Seit 30 Jahren werden in der eigenen Familiennäherei schon Baby- und Kinderartikel genäht.

Liebes von Priebes, Seestraße 12, Montag bis Freitag 10 bis 18 Uhr, Samstag 10 bis 16 Uhr.

Joanna Priebe, damals noch in ihrem Pop-up-Store, heute ist das Geschäft in der Seestraße. Foto: Simon Granville

7) dennismaass: Vasen aus dem 3D Drucker

Das Start-up „dennismaass“ ist Ende 2021 nach Ludwigsburg gezogen. Das fünfköpfige Team um die drei Gründer Tobias Sommer, Dennis Maaß und Valentin Gläsel verkauft online farbenfrohe, schlichte Vasen (ab 25 Euro), Blumentöpfe (50 Euro), Leuchten (ab 135 Euro) und Stiftehalter (ab 60 Euro) aus dem 3D Drucker. Das Material: spezieller Kunststoff aus Maisstärke.

Die drei Gründer von dennismaass Tobias Sommer, Dennis Maaß und Valentin Gläsel (von links). Foto: dennismaass

8) Hop around the world: Ein Mekka für Bier-Fans

Mehr als 200 Biersorten auf 90 Quadratmetern: Wo das Bier kaufen – wenn nicht bei Vanessa Pantoudis? Seit Ende November 2023 verkauft die Ludwigsburgerin, die sich zur Biersommelière ausbilden lassen hat, Hopfenkaltgetränke aus den unterschiedlichsten Teilen der Welt. Wer kein (alkoholfreies) Bier verschenken will, kann auch den Eintritt zu einer Veranstaltung für den Beschenkten übernehmen: Ein Abend zu Lagerbieren, zu Biere des Nordens oder zum Bier-Quiz Abend beispielsweise.

Hop around the world, Solitudestraße 42, Dienstag bis Freitag 14 bis 18 Uhr, Samstag 11 bis 16 Uhr.

Bei Vanessa Pantoudis gibt es mehr als 200 Biersorten zu kaufen. Foto: Simon Granville

9) Arizona Hotdogs: Geschenke für Tier und Mensch

Wer einen Hunde- und/oder Katzenbesitzer und dessen Tier beschenken möchte, wird bei Lauren Pettorru fündig. Ihre Vision: Schöne Accessoires für Hunde und Katzen auf den Markt bringen. Denn, „alles, was es gab, war so langweilig“, sagt die Gründerin von Arizona Hotdogs. Darüber hinaus gibt es bei ihr Hundekekse, Weihnachts-Hundespielzeug, -Hundefliegen, -Halstücher und für Besitzer: Socken und Haar-Accessoires.

Arizona Hotdogs, Kirchstraße 21, Dienstag bis Freitag 11 bis 18 Uhr, Samstag 10 bis 18 Uhr.

Lauren Pettorru in ihrem Geschäft, Foto: Simon Granville

10) hallo Ludwigsburg: Geschenke für Heimatliebende

Hallo Ludwigsburg hat etwas für Heimatliebende: Ludwigsburg als Poster – im Bilderrahmen oder ohne. Die Ludwigsburger Animationsfilmemacherin Julia Skala hat drei Motive illustriert: der Ludwigsburger Marktplatz, die Schlösser und das Viadukt von Bietigheim-Bissingen. Die Poster gibt es in unterschiedlichen Größen. Die beiden Gründerinnen Tabea Lerch und Deborah Schulze-Claußnitzer haben mittlerweile außerdem Wimmelbücher für mehrere Städte im Onlineshop. In der Ludwigsburger Ausgabe: Mufflons im Favoritepark und ein Filmdreh im Akademiehof.