Der Bundespräsident wendet sich zu Weihnachten an die Menschen in Deutschland. Dieses Jahr mit einem Appell, das Licht in der Dunkelheit zu sehen.
24.12.2025 - 08:39 Uhr
Berlin - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat die Gesellschaft in Deutschland zu Weihnachten ermuntert, mutig zu sein. "Wir brauchen Mut, um immer wieder neu anzufangen", sagte er in seiner vorab veröffentlichten Weihnachtsansprache. Das gelte "für die großen Dinge, die wir uns als Gesellschaft vornehmen und für die kleinen Dinge, bei denen jede und jeder von uns sein Bestes gibt."