Zwischen sanften Hängen und Wäldern im vergleichsweise kühlen Tal von Adelberg (Kreis Göppingen) wachsen sie: Weihnachtsbäume, die jedes Jahr in unzähligen Wohnzimmern für festliche Stimmung sorgen. Für Harald Müller sind sie jedoch weit mehr als bloße Dekoration. Der 57-Jährige betreibt den Weihnachtsbaumanbau im Haupterwerb. Nordmanntannen sind hier in der Mittelmühle sein Verkaufsschlager. Eigentlich ist Müller gelernter Elektrotechniker. Doch über die Familie seiner Frau entdeckte er vor mehr als 25 Jahren seine Leidenschaft für Bäume. Damals übernahm das Ehepaar den Betrieb.