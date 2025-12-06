Die Haushaltslage der Kommunen verdüstert sich: Stuttgart muss bei der Weihnachtsbeleuchtung sparen. Wie ist die Lage auf den Fildern?
06.12.2025 - 08:00 Uhr
Bei der einen oder anderen Person hat die Nachricht Empörung und Trauer ausgelöst: Die Landeshauptstadt Stuttgart verzichtet in diesem Jahr auf die beleuchteten Skulpturen auf dem Schlossplatz – aus Spargründen. Seit 2018 hatten die großen Rössle-, Auto- oder Elefanten-Figuren immer im Advent das Zentrum der Stadt erhellt, in diesem Jahr müssen die Menschen drauf verzichten. Die aktuelle Haushaltssituation zwingt dazu, das Geld zusammenzuhalten.