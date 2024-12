Zu Weihnachten senden der amtierende US-Präsident Joe Biden und sein designierter Nachfolger unterschiedliche Botschaften.

Der scheidende US-Präsident Joe Biden und sein designierter Nachfolger Donald Trump haben am Mittwoch kontrastierende Weihnachtsbotschaften ausgesandt. Biden hielt sich am Mittwoch an traditionelle Grußformeln und erklärte, er hoffe, dass die USA „weiterhin das Licht der Freiheit und der Liebe, der Freundlichkeit und des Mitgefühls, der Würde und des Anstands suchen“. Trump indes veröffentlichte über den Tag drei Dutzend Nachrichten, die er unter anderem an „linksradikale Spinner“ richtete.