Lebensgroße Krippen unter Wasser, Promis neben Engeln und ein Gin statt Jesuskind: Was Italiens Weihnachtskrippen so besonders macht - und warum es manchmal auch Ärger gibt.
Rom - Sie stehen überall: Auf Plätzen, in Kirchen, in Vorgärten und Wohnzimmern, es gibt sie schwimmend und sogar unter Wasser. Aufwendige, oft lebensgroße Krippen sind in Italien zu Weihnachten allgegenwärtig. Die Krippe auf dem Petersplatz in Rom zieht derzeit zahlreiche Besucher an. In Cavallino-Treporti an der Lagune von Venedig scheinen die Figuren auf dem Wasser zu wandeln. Am Gardasee in Bardolino versenkten Taucher die Krippe im Hafen, wo sie nun im klaren Wasser zu sehen ist.