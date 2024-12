Weltrekordversuch geglückt: 600 Weihnachtsbäume in Wohnung

Ein Ehepaar aus Rinteln hat 600 geschmückte Weihnachtsbäume in den 180 Quadratmetern ihres Zuhauses aufgestellt. Damit haben sie sich erneut den Weltrekord geholt.

dpa 04.12.2024 - 14:35 Uhr

Rinteln - Sie haben ihren eigenen Rekord wieder gebrochen: Thomas und Susanne Jeromin aus Rinteln im niedersächsischen Weserbergland haben 600 Plastik-Weihnachtsbäume in ihrem Haus aufgestellt. Damit passen in diesem Jahr sogar 45 geschmückte Bäumchen mehr als im vergangenen Jahr in das verwinkelte, 180 Quadratmeter große Zuhause.