Bereits vom 20. Dezember an bleiben manche Einrichtungen in Stuttgart geschlossen. Eine Übersicht über die Öffnungszeiten in den Weihnachtsferien.

In wenigen Tagen ist Weihnachten – und damit beginnt die Zeit, in der alles etwas ruhiger wird. Das gilt auch für städtische Einrichtungen wie etwa Schwimmbäder, Bürgerbüros, Kfz-Zulassungsstellen, Bibliotheken oder Wertstoffhöfe. Teils sind diese zwischen Heiligabend und Dreikönige komplett geschlossen, teils haben diese eingeschränkte Öffnungszeiten.

So sind alle Einrichtungen der Stadtbibliothek von 24. Dezember bis 1. Januar geschlossen, lediglich die 24-Stunden-Rückgabe am Mailänder Platz ist geöffnet. Darüber informiert die Stadt Stuttgart in einer Pressemitteilung. Das Stadtarchiv schließt zwischen 24. Dezember und 5. Januar, die Pop-up-Bibliotheken in Obertürkheim und Hedelfingen sowie die Bibliothek der Dinge von 22. Dezember bis 7. Januar. Die Fahrbibliothek pausiert von 20. Dezember an bis 6. Januar.

Manche Museen sind am 26. Dezember geöffnet

Das Stadtpalais bleibt am 24. und 25. Dezember sowie am 31. Dezember geschlossen. Für Familien, denen zwischen den Jahren die Decke auf den Kopf fällt, dürfte diese Info aber beruhigend sein: Am 26. Dezember und 1. Januar ist die Kinderbaustelle im Stadtpalais geöffnet. Auch das Hegel-Haus hat am 26. Dezember, 1. Januar und 6. Januar geöffnet. Das Lapidarium öffnet in den Weihnachtsferien freitags bis sonntags von 17 bis 20 Uhr; auch am 26. Dezember. An allen weiteren Feiertagen sowie am 24. und 31. Dezember bleiben Hegel‐Haus, Lapidarium und Stadtmuseum Bad Cannstatt geschlossen.

Das Planetarium schließt am 22., 24., 25., 29. und 31. Dezember sowie am 1. und 5. Januar. Für die geöffneten Tage wird empfohlen, vorher Karten online zu kaufen, da das Planetarium in Ferienzeiten oftmals ausverkauft sei, heißt es. Bei den städtischen Bädern empfiehlt es sich, die Öffnungszeiten während der Ferien online nachzuschauen, da diese variieren je nach Bad. So hat das Leuze beispielsweise am Neujahrstag von 13 Uhr an geöffnet, alle anderen städtischen Bäder bleiben am 1. Januar geschlossen.

Jugendamt, Jobcenter und Bezirksämter in Notfällen erreichbar

Die Wochenmärkte in den Stuttgarter Stadtbezirken finden bis Jahresende nur an den beiden Mittwochen statt, also am 24. und 31. Dezember, jeweils von 7 bis 12 Uhr. Im neuen Jahr starten die ersten Wochenmärkte am 5. Januar.

Das Rathaus und die Infothek am Stuttgarter Marktplatz bleiben von 24. Dezember bis einschließlich 1. Januar geschlossen. Die Bürgerbüros, Kfz-Zulassungsstellen sowie Führerscheinstellen sind von 31. Dezember bis 6. Januar nicht geöffnet. Die Online-Angebote können jedoch genutzt werden, zudem sind in Notfällen die Dienststellen telefonisch unter 0711/2160 erreichbar. Die Standesämter Stuttgart und Bad Cannstatt haben am 27. Dezember von 9 bis 12 Uhr einen Bereitschaftsdienst für Geburten und Sterbefälle eingerichtet.

Für Notfälle besetzt sind auch die Bezirksämter in den Außenstadtbezirken. Zu Notfällen zählt etwa die Beurkundung eines Sterbefalles. Auch die Zweig‐ und Fachstellen des Jobcenters sind nur in Notfällen erreichbar. Die fürs Publikum relevanten Dienststellen des Jugendamts sind vom 31. Dezember bis 6. Januar geschlossen. Ein telefonischer Notdienst ist eingerichtet.

Weihnachtsferien: Mülltonnen werden an anderen Tagen geleert

Durch die Feiertage kommt es bei der Müllabfuhr zu Verschiebungen der Abfuhrtage. Weitere Informationen gibt es über die AWS‐App und online unter www.stuttgart.de, Stichwort „AWS“. Die Wertstoffhöfe und die Deponie Einöd in Hedelfingen schließen am 24. und 31. Dezember. Das Schadstoff‐ und Wertstoffmobil macht Weihnachtspause von 20. Dezember bis 6. Januar.

Die Rathausgarage bleibt von 24. Dezember, um 16 Uhr, bis 27. Dezember, um 6 Uhr, geschlossen. Ebenfalls zu ist sie von 31. Dezember, um 16 Uhr, bis 1. Januar um 6 Uhr. Während der Schließungen ist auch das Ausfahren nicht möglich.