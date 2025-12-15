Bereits vom 20. Dezember an bleiben manche Einrichtungen in Stuttgart geschlossen. Eine Übersicht über die Öffnungszeiten in den Weihnachtsferien.
15.12.2025 - 15:31 Uhr
In wenigen Tagen ist Weihnachten – und damit beginnt die Zeit, in der alles etwas ruhiger wird. Das gilt auch für städtische Einrichtungen wie etwa Schwimmbäder, Bürgerbüros, Kfz-Zulassungsstellen, Bibliotheken oder Wertstoffhöfe. Teils sind diese zwischen Heiligabend und Dreikönige komplett geschlossen, teils haben diese eingeschränkte Öffnungszeiten.