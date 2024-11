Die evangelische und katholische Kirche und 17 soziale Einrichtungen sowie Geschäfte unterstützen die Aktion Weihnachtsfreude. Wie funktioniert sie und wie kann man helfen?

Iris Frey 26.11.2024 - 11:23 Uhr

Die Vorbereitungen für die Aktion Weihnachtsfreude, die zum 15. Mal in Bad Cannstatt stattfindet und bei der Wunschzettel an Bäumen aufgehängt werden, laufen längst auf Hochtouren: Wie Pfarrer Alexander Stölzle von der evangelischen Stadtkirchengemeinde Bad Cannstatt erläutert, wurden die Wunschzettel eingesammelt, im Haus der Familie laminiert und in der Cannstatter Brücke mit Bändern versehen. Die ersten Zettel werden am Samstag vor dem ersten Advent an den Wunschbaum vor der Stadtkirche gehängt. Es gibt auch einen Wunschbaum vor der Lutherkirche, von dem die Bürgerinnen und Bürger die Wünsche vom Baum nehmen und erfüllen können, mit Geldspenden, Gutscheinen oder Geschenken.