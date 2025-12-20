Spekulatius, Lebkuchen und Dominosteine verkürzen die Wartezeit auf den Heiligabend. Eine Studie zeigt: Die Vorlieben unterscheiden sich regional deutlich.
20.12.2025 - 04:00 Uhr
Köln - Es ist mindestens so wichtig wie Baum und Geschenke: Weihnachtsgebäck erfreut sich in Deutschland großer Beliebtheit. Wo besonders viel genascht wird, zeigt eine Studie von YouGov. Das Marktforschungsunternehmen hat in der Advents- und Weihnachtszeit 2024 rund 30.000 Haushalte in 38 deutschen Regionen - einschließlich Regierungsbezirken und Bundesländern - repräsentativ befragt.