red/AFP 29.10.2024 - 15:58 Uhr

Weil sie deutlich erhöhte Paketmengen vor Weihnachten erwarten, stellen die Deutsche Post und DHL 10.000 zusätzliche Aushilfskräfte ein. Anfang Dezember rechnet die DHL Group mit bis zu elf Millionen Paketen pro Tag, wie sie am Dienstag in Bonn mitteilte. An durchschnittlichen Werktagen transportiert sie eigenen Angaben zufolge etwa 6,3 Millionen Sendungen.