Der Innenstadtverein Ludwigsburg verkauft wieder 750 Mystery Beutel. Neben einem Wertgutschein für den Einzelhandel in der Barockstadt hält jeder Beutel auch eine Überraschung parat.

Der Ludwigsburger Innenstadtverein (Luis) lockt zum Ende des Jahres mit einer ausgefallenen Idee die Kunden der Region in die heimischen Läden. 70 Ladenbetreiber haben zusammengelegt und 750 sogenannte Mystery Beutel bestückt. Die sollen den Weihnachtseinkauf erleichtern oder als Geschenk unter den Christbäumen der Region landen – vor allem sollen sie jedoch für einen guten Umsatz des Ludwigsburger Einzelhandels sorgen. Im vergangenen Jahr hat das bereits funktioniert, die Mystery Beutel waren laut Innenstadtverein nach 36 Stunden komplett vergriffen.

100 Euro und 15 Überraschungen

Doch wie funktionieren die Beutel überhaupt? Vom 4. November an können Interessierte im Online-Shop des Innenstadtvereins die Mystery Beutel für 100 Euro kaufen. Darin befindet sich zum einen ein Ludwigsburg-Gutscheine im Wert von 100 Euro, mit dem man bei mehr als 200 Partnern in Ludwigsburg einkaufen kann. „Die Gutscheine sind unbefristet gültig, aber eben nur in unserer schönen Stadt einlösbar. Somit ist gesichert, dass die 100 Euro hier ausgegeben werden“, erklärt der Citymanager Markus Fischer.

Neben dem Gutschein befinden sich in den Mystery Beuteln zudem jeweils 15 Überraschungen der Ludwigsburger Gewerbetreibenden. Laut Pressemitteilung des Luis reichen die Goodys von Eintrittskarten über Glühwein-Gutscheine, Tanzkursangebote und Kinokarten bis hin zu Dienstleistungsangeboten.

Wie bei einer Wundertüte werden die Wertgutscheine nach dem Zufallsprinzip in den Beuteln verteilt, die laut Pressemitteilung nachhaltig hergestellt wurden. Das Team des Ludwigsburger Ladens „Liebes von Priebes“ hat die Beutel in der eigenen Familiennäherei extra für die Aktion hergestellt. Die Beutel haben einen Reißverschluss und sind auch nach der Mystery-Aktion weiter nutzbar.

„Bei dieser Aktion machen unsere Mitglieder sehr gerne mit“, sagt Markus Fischer. Es sei eine Win-Situation für alle Seiten. Im vergangenen Jahr seien bis zu 80 Prozent der Wertgutscheine eingelöst worden, eine erfreuliche Quote für Händler und Kunden, so der Citymanager.