Persönliche und originelle Geschenkideen, die von Herzen kommen und begeistern – 60 Inspirationen für ein unvergessliches Weihnachtsfest.
Weihnachten steht vor der Tür – und mit ihm die Frage nach den passenden Geschenken für Familie und Freunde. Immer mehr Menschen greifen dabei zu selbstgemachten Aufmerksamkeiten anstelle teurer oder unpersönlicher Produkte aus dem Handel. Solche Geschenke zeigen, wie viel Herz und Sorgfalt darin steckt, und geben jeder Idee eine individuelle Note. Ob süße Leckereien, kreative Bastelarbeiten oder praktische Helfer für den Alltag – Selbstgemachtes sorgt für Freude und lässt sich oft einfacher herstellen, als man denkt.