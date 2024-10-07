Weihnachten steht vor der Tür – und mit ihm die Frage nach den passenden Geschenken für Familie und Freunde. Immer mehr Menschen greifen dabei zu selbstgemachten Aufmerksamkeiten anstelle teurer oder unpersönlicher Produkte aus dem Handel. Solche Geschenke zeigen, wie viel Herz und Sorgfalt darin steckt, und geben jeder Idee eine individuelle Note. Ob süße Leckereien, kreative Bastelarbeiten oder praktische Helfer für den Alltag – Selbstgemachtes sorgt für Freude und lässt sich oft einfacher herstellen, als man denkt.

In diesem Artikel finden Sie 60 Anregungen zum Nachmachen. Von aromatischem Sirup über gestaltete Stofftaschen bis zu duftenden Badezusätzen – hier ist für alle etwas dabei. Die Beispiele zeigen, wie leicht es sein kann, persönliche Geschenke zu gestalten, die unter dem Weihnachtsbaum für strahlende Gesichter sorgen.

Übersicht

1. Süße (Back-)Mischung im Glas

Eine Backmischung im Glas ist eine kreative und persönliche Geschenkidee. Dafür werden die trockenen Zutaten für Kuchen, Kekse oder Brownies dekorativ in Schichten ins Glas gefüllt. Ergänzt wird das Ganze durch ein Etikett mit der Anleitung, welche frischen Zutaten noch benötigt werden und wie das Rezept gelingt. Diese Idee ist beliebt, weil sie leicht umzusetzen ist und beim Beschenkten zusätzlich Freude am Backen weckt.

2. Weihnachtliche Getränke zum Anrühren

Ein selbstgemachter Cappuccino-Mix oder eine aromatische Trinkschokolade bringt winterliche Gemütlichkeit in jede Tasse. Dafür werden Kakaopulver oder Instant-Cappuccino-Mischungen mit Gewürzen wie Zimt, Kardamom oder Muskat verfeinert und in dekorative Gläser oder Tüten gefüllt. Mit heißer Milch oder Wasser aufgegossen, entsteht im Handumdrehen ein wärmendes Getränk. Diese Geschenkidee ist schnell gemacht und eignet sich perfekt für Genießer, die unkomplizierte Freuden schätzen.

3. Selbstgemachter Sirup

Selbstgemachter Sirup ist ein vielseitiges Geschenk, das sowohl Getränke als auch Desserts aufwerten kann. Ob Chai-Sirup für den winterlichen Genuss, Vanille-Sirup für Kaffeegetränke oder Holunderblütensirup für erfrischende Cocktails – die Herstellung ist einfach. Ein Beispiel für einen Weihnachtslikör: 2 Äpfel, 1 Orange, 3 Zimtstangen, 1 EL Nelken, 2 EL brauner Zucker und das Mark einer Vanilleschote zusammen köcheln lassen, abgießen und die Flüssigkeit mit 200 ml Ahornsirup vermengen. Der Sirup kann dann in hübsche Flaschen abgefüllt und verschenkt werden.

4. Selbstgemachte Marmelade, z.B. Bratapfel oder Glühweingelee

Marmeladen mit weihnachtlichen Aromen wie Bratapfel oder Glühwein sind eine festliche Ergänzung zum Frühstück oder zur Kaffeetafel. Die Zubereitung ist unkompliziert: Obst wird mit Zucker und Gewürzen eingekocht und in Gläser gefüllt. Besonders beliebt ist das Bratapfelaroma, das mit Zimt und Nelken den Duft der Weihnachtszeit einfängt. Glühweingelee wiederum verleiht Brot oder Desserts eine winterliche Note. Selbstgemachte Marmeladen sind damit nicht nur ein kreatives und persönliches Geschenk, sondern bereiten auch weit über die Feiertage hinaus Freude.

5. Weihnachtlicher Likör

Liköre selbst herzustellen, ist einfacher als gedacht und ergibt ein elegantes Geschenk. Ein klassischer Eierlikör bringt cremigen Genuss, während ein Glühweinlikör durch weihnachtliche Gewürze verzaubert. Diese Liköre lassen sich in hübschen Flaschen abfüllen und festlich verpacken. Sie sind nicht nur ein beliebtes Mitbringsel für Weihnachtsfeiern, sondern können auch an den Feiertagen gemeinsam genossen werden.

6. Brotaufstrich

Eine selbstgemachte Spekulatiuscreme ist ein ideales Geschenk für alle, die den typischen Geschmack von Weihnachtsgebäck lieben. Die Zubereitung ist einfach: Aus Spekulatius-Keksen, Sahne, Butter und etwas Zucker entsteht eine streichzarte Creme. Auch andere Klassiker wie Karamellkekse oder Vanillekipferl lassen sich in köstliche Brotaufstriche verwandeln und bringen weihnachtlichen Genuss auf den Tisch.

7. Bruchschokolade

Bruchschokolade ist eine kreative und zugleich einfache Geschenkidee. Dafür wird Schokolade geschmolzen, auf ein Blech gestrichen und mit Toppings wie Nüssen, Trockenfrüchten oder Karamell bestreut. Nach dem Abkühlen wird sie in Stücke gebrochen – daher der Name. Die Schokolade lässt sich individuell gestalten, sieht dekorativ aus und eignet sich in kleinen Tütchen verpackt perfekt als süßes Mitbringsel.

8. Rentier- oder Schneemann-Schokolade

Eine besonders originelle Variante der Bruchschokolade entsteht, wenn die Stücke zu kleinen Rentieren oder Schneemännern dekoriert werden. Mit Zuckeraugen, Brezeln als Geweihen und bunten Smarties als Nase verwandelt sich die Schokolade in fröhliche Figuren, die weihnachtliche Stimmung verbreiten und vor allem Kindern Freude bereiten.

9. Selbstgemachtes Müsli

Ein selbstgemachtes Müsli ist ein gesundes und persönliches Geschenk, das nach Belieben variiert werden kann. Haferflocken, Nüsse, Trockenfrüchte und Gewürze wie Zimt und Vanille bilden die Grundlage, die in einem dekorativen Glas abgefüllt wird. Verziert mit einer Schleife und einem kleinen Rezeptetikett wird das Müsli zu einem stilvollen und praktischen Geschenk.

10. Plätzchen

Selbstgebackene Plätzchen gehören zu den Klassikern unter den Weihnachtsgeschenken. Ob Vanillekipferl, Zimtsterne oder Schokoladenkekse – die Vielfalt ist groß. In dekorativen Dosen oder Gläsern verpackt wirken sie besonders ansprechend. Mit Glasuren und Streuseln verziert erhalten die Plätzchen zudem eine festliche Note.

11. Selbstgemachte Pralinen

Pralinen selbst herzustellen erfordert zwar etwas mehr Aufwand, doch das Ergebnis lohnt sich. Ob gefüllt mit Ganache, Marzipan oder Nüssen – sie lassen sich ganz nach Geschmack variieren. In kleinen Schachteln verpackt wirken die Pralinen besonders edel, und mit Überzügen aus Zartbitter- oder weißer Schokolade erhalten sie zudem eine ansprechende Optik.

12. Pumpkin-Spice-Mischung

Diese Gewürzmischung ist nicht nur ein Muss für den beliebten Pumpkin-Spice-Latte, sondern auch ideal für Kuchen, Kekse oder Porridge. Die Mischung ist vielseitig einsetzbar und verleiht vielen winterlichen Rezepten das gewisse Etwas. Als Geschenk ist sie besonders praktisch für alle, die gerne backen oder Gewürze lieben. Lesen Sie jetzt unser Rezept für die Pumpkin-Spice-Gewürzmischung.

13. Marzipankartoffeln

Kleine Kugeln aus Marzipanrohmasse, die in Kakaopulver gerollt werden, erinnern optisch an kleine Kartoffeln. Marzipankartoffeln sind ein einfaches, aber beliebtes Weihnachtskonfekt, das schnell herzustellen ist. Sie werden in kleinen Päckchen verpackt und sind ein süßer Genuss für Marzipanliebhaber. In unserem Ratgeber finden Sie 3 Varianten des Marzipankartoffel-Rezepts.

14. Apfelmus

Selbstgemachtes Apfelmus ist ein Klassiker, der das ganze Jahr über schmeckt, aber mit einer Prise Zimt besonders weihnachtlich wird. Es kann als Beilage zu Desserts oder als Brotaufstrich verwendet werden. In dekorativen Gläsern abgefüllt, wird es zu einem schönen Geschenk aus der Küche, das sich gut lagern und vielseitig verwenden lässt. In unserem Artikel finden Sie mehrere Rezept-Varianten für Apfelmus.

15. Gebrannte Mandeln

Der Duft von gebrannten Mandeln gehört zu Weihnachten wie der Tannenbaum. Mandeln werden in Zucker karamellisiert und mit Gewürzen wie Zimt verfeinert. Wie genau es funktioniert, haben wir in unserem Ratgeber zusammengefasst. Nach dem Abkühlen werden sie in kleine Tütchen oder Gläser gefüllt und als knuspriges Naschwerk verschenkt. Sie erinnern an den Besuch auf dem Weihnachtsmarkt und bringen den typischen Geschmack der Adventszeit nach Hause.

16. Kandierter Ingwer

Kandierter Ingwer ist eine süß-scharfe Leckerei, die in der Winterzeit besonders geschätzt wird. Die Ingwerstücke werden in Zucker gekocht, getrocknet und entfalten so ihr würziges Aroma. Ob zu Tee oder als kleine Nascherei zwischendurch – dieses Geschenk ist zugleich besonders und gesund.

17. Trinkschokolade am Stiel

Für diese Geschenkidee wird geschmolzene Schokolade in kleine Förmchen gefüllt und mit einem Holzstiel versehen. Nach dem Erkalten kann sie in heißer Milch aufgelöst werden und verwandelt sich in eine cremige Trinkschokolade. Hübsch verpackt ist diese süße Überraschung ein ideales Mitbringsel für Schokoladenliebhaber.

18. Selbstgemachter Tee

Ein selbstgemachter Tee aus getrockneten Kräutern, Früchten und Gewürzen ist ein schönes und wohltuendes Geschenk. Kräutermischungen wie Pfefferminze, Kamille oder Hagebutte können individuell kombiniert und in kleinen Säckchen oder Gläsern verpackt werden. Dieses Geschenk lädt zu gemütlichen Teestunden ein und ist gleichzeitig eine gesunde Alternative zu Süßigkeiten.

19. Schoko-Crossies

Knusprige Schoko-Crossies sind schnell gemacht: Geschmolzene Schokolade wird mit Cornflakes oder Nüssen vermischt und in kleinen Häufchen zum Abkühlen auf ein Blech gesetzt. In Tütchen verpackt sind sie ein ideales Geschenk für Naschkatzen.

20. Soßen wie Karamellsoße oder Schoko-Soße

Selbstgemachte Soßen wie Karamell- oder Schokoladensoße verleihen Desserts oder Eis eine besondere Note. Für eine Karamellsoße wird Zucker geschmolzen und mit Sahne verfeinert, während eine Schokosoße entsteht, indem Schokolade zusammen mit Butter und Sahne geschmolzen wird. In dekorative Flaschen abgefüllt, eignen sich diese süßen Soßen hervorragend als Mitbringsel für Schleckermäuler.

21. Selbstgemachte Gewürzmischungen

Individuelle Gewürzmischungen lassen sich leicht herstellen und bringen eine persönliche Note in die Küche. Für ein Chili con Carne kann man beispielsweise 6 EL Paprikapulver, 4 EL Kreuzkümmel, 3 EL Oregano, 3 EL Salz, 2 EL Cayennepfeffer, 2 EL Pfeffer, 1 TL Zimt und 1 EL Backkakao mischen. In kleine Gläser oder Tütchen abgefüllt, sind sie ein aromatisches Präsent für Kochbegeisterte.

22. Risotto-Mischung im Glas

Eine Risotto-Mischung im Glas ist eine herzhafte Alternative zu süßen Backmischungen. Hierbei werden Risottoreis und getrocknete Zutaten wie Kräuter, Pilze oder Tomaten schichtweise in ein Glas gefüllt. Die Kochanleitung könnte lauten: Den Glasinhalt in etwas Öl anschwitzen, nach und nach 500 ml Brühe sowie 200 ml Weißwein zugeben und unter Rühren garen, bis der Reis weich ist. Mit einem hübschen Etikett versehen, wird daraus ein köstliches Geschenk.

23. Selbstgemachtes Öl

Aromatisierte Öle verleihen Salaten oder Gerichten eine besondere Note. Für Knoblauchöl werden Knoblauchzehen in eine Flasche mit hochwertigem Olivenöl gegeben und mindestens eine Woche ziehen gelassen. An anderer Stelle lesen Sie, wie Sie Chiliöl selber machen. Die Flaschen lassen sich dekorativ gestalten und sind ein edles Geschenk für alle, die gerne würzige Akzente in ihrer Küche setzen.

24. Selbstgemachter Essig

Selbstgemachter Himbeer-Essig ist ein fruchtiges Extra für Salate und ein elegantes Präsent für Feinschmecker. Dazu werden 200 g frische Himbeeren mit 250 ml Weißweinessig und 1 EL Zucker in ein Glas oder Gefäß gegeben. Nach einer Ziehzeit von ein bis zwei Wochen entfalten sich Aroma und Farbe. Anschließend wird der Essig abgeseiht und in schöne Flaschen abgefüllt – ein einfaches, aber edles Geschenk.

25. Brotbackmischung im Glas

Brotbackmischungen im Glas sind eine herzhafte und originelle Variante zu süßen Mischungen. Für ein Grundrezept können 150 g Roggenmehl, 100 g Dinkelmehl, 150 g Weizenmehl, 1 Päckchen Trockenhefe, 1 TL Salz, 2 EL Haferflocken, 2 EL Mohnsamen und Kürbiskerne in ein Glas geschichtet werden. Die beiliegende Anleitung könnte lauten: „300 ml Wasser hinzufügen, den Teig kneten, 30 Minuten ruhen lassen und bei 200 °C für 30 Minuten backen.“ Damit ist es ein schönes Geschenk für Brotliebhaber.

26. Eingelegtes mit eigener Gewürzmischung

Eingelegtes Gemüse wie Gurken oder Oliven erhält mit selbst gemischten Gewürzen eine individuelle Note. Für eingelegte Gurken wird ein Sud aus 500 ml Essig, 500 ml Wasser, 200 g Zucker und 1 EL Salz aufgekocht und über die Gurken im Glas gegossen. Nach Belieben lassen sich Gewürze hinzufügen – mit Chili, Honig und Senfkörnern werden die Gurken etwa süß-scharf.

27. Selbstgemachte Soßen

Selbstgemachte Soßen sind ein herzhaftes Geschenk, das zu vielen Gerichten passt. Für eine einfache BBQ-Soße mischt man 200 ml Tomatenmark, 100 ml Apfelessig, 50 g braunen Zucker, etwas Knoblauch, Rauchpaprika und Senf. Nach dem Aufkochen wird die Soße in Flaschen gefüllt und lässt sich gut verschenken. Auch Gewürzketchup mit besonderen Zutaten, wie Curry oder Kreuzkümmel, ist eine tolle Variation. Lesen Sie jetzt nach, wie Sie Ketchup einfach selber machen.

28. Selbstgemachte Brotchips

Aus übrig gebliebenem Brot lassen sich knusprige Brotchips herstellen, die sich ideal als Snack oder Beilage zu Dips eignen. Das Brot wird dünn geschnitten, mit Olivenöl, Salz und Kräutern bestrichen und knusprig gebacken. In kleine Tüten oder Gläser verpackt, sind Brotchips ein leckeres und nachhaltiges Geschenk für alle, die herzhafte Knabbereien lieben.

29. Pesto

Selbstgemachtes Pesto ist schnell zubereitet und ein aromatisches Geschenk, das sich vielseitig verwenden lässt. Klassisches Pesto Genovese wird aus frischem Basilikum, Pinienkernen, Parmesan, Knoblauch und Olivenöl gemixt. Es kann in dekorative Gläser abgefüllt und gut im Kühlschrank aufbewahrt werden. Neben der klassischen Variante lassen sich auch ausgefallenere Pestos, wie Rucola- oder Tomatenpesto, herstellen.

30. Senf

Selbstgemachter Senf ist eine delikate Geschenkidee, die sich individuell verfeinern lässt. Für ein Grundrezept werden Senfkörner mit Essig, Wasser, Zucker und Gewürzen vermischt und püriert. Nach einer kurzen Reifezeit entfaltet sich das volle Aroma. Mit Kräutern oder Honig lässt sich der Geschmack anpassen. In kleinen Gläsern verpackt, ist selbstgemachter Senf ein originelles und köstliches Mitbringsel für die Küche.

31. Bodybutter

Selbstgemachte Bodybutter ist ein luxuriöses Pflegeprodukt, das die Haut mit Feuchtigkeit versorgt. Sie wird aus natürlichen Zutaten wie Sheabutter, Kakaobutter und Kokosöl hergestellt. Eine einfache Anleitung haben wir hier für Sie aufgeschrieben. Die fertige Bodybutter kann mit ätherischen Ölen wie Lavendel oder Vanille beduftet werden. In hübschen Gläschen abgefüllt, ist sie ein pflegendes und persönliches Geschenk für Freunde und Familie.

32. Bodyspray

Ein selbstgemachtes Bodyspray ist eine erfrischende Möglichkeit, sich zu beleben und angenehm zu duften. Das Spray wird in eine Sprühflasche gefüllt und kann bei Bedarf auf Körper und Kleidung aufgetragen werden. In unserem Ratgeber haben wir eine Anleitung für Sie zusammengefasst.

33. Badekugeln

Badekugeln sind ein beliebtes DIY-Geschenk, das jedes Badeerlebnis in eine Wellness-Zeit verwandelt. Beim Auflösen in warmem Wasser sprudeln sie und geben pflegende Öle sowie Duftstoffe frei. Zusätze wie getrocknete Blütenblätter oder Glitzerpartikel machen die Badekugeln besonders dekorativ und persönlich. Wie Sie Badekugeln selbst machen, haben wir hier zusammengefasst.

34. Gesichtsmaske

Eine selbstgemachte Gesichtsmaske ist ein pflegendes und natürliches Geschenk. Je nach Hauttyp können Zutaten wie Heilerde, Honig, Joghurt oder Avocado kombiniert werden, um die Haut zu reinigen, mit Feuchtigkeit zu versorgen oder zu beruhigen. Die Maske wird frisch angerührt und in einem kleinen Glas verschenkt.

35. Lippenbalsam

Lippenbalsam lässt sich mit nur wenigen Zutaten zu Hause herstellen und pflegt trockene Lippen besonders gut. Wachs und Öle werden sanft erhitzt, bis sie geschmolzen sind, und mit einem Aromaöl, z.B. Vanille oder Minze, verfeinert. Die Mischung wird in kleine Döschen gefüllt. Diese handlichen Lippenbalsame sind ein praktisches und liebevoll gestaltetes Geschenk, das in der Winterzeit besonders gut ankommt.

36. Handcreme

Selbstgemachte Handcreme schützt und pflegt beanspruchte Hände. Sie wird aus pflegenden Fetten wie Sheabutter, Mandelöl und Bienenwachs hergestellt. Nach dem Schmelzen und Abkühlen wird die Creme aufgeschlagen und in kleine Döschen oder Tiegel gefüllt. Besonders in der kalten Jahreszeit sind solche reichhaltigen Cremes ein willkommenes Geschenk, das die Haut geschmeidig hält.

37. Schaumbad

Ein selbstgemachtes Schaumbad sorgt für ein entspannendes Badeerlebnis. In dekorativen Flaschen verpackt, ist es ein ideales Geschenk für alle, die sich gerne eine Auszeit im Bad gönnen. In unserem Ratgeber „Schaumbad selber machen“ haben wir verschiedene Ideen und Rezepte gesammelt.

38. Ringelblumensalbe

Ringelblumensalbe ist ein altes Hausmittel, das bei Hautirritationen oder kleineren Wunden hilft. Die Salbe wird aus Ringelblumenblüten, Bienenwachs und einem pflanzlichen Öl hergestellt. Eine genaue Anleitung finden Sie hier. Die Salbe pflegt die Haut und eignet sich auch hervorragend als Schutzcreme im Winter.

39. Seife selber machen

Seife lässt sich kreativ und individuell gestalten. Dafür wird eine Basis-Seife geschmolzen und mit Düften, Farben oder Ölen verfeinert. Auch getrocknete Blüten oder Peelingpartikel können beigemischt werden. Die Masse wird in Formen gegossen und nach dem Erhärten zu dekorativen Seifenstücken. Hübsch verpackt sind sie ein vielseitiges, handgemachtes Geschenk.

40. Peeling

Ein selbstgemachtes Körperpeeling entfernt sanft abgestorbene Hautschüppchen und sorgt für geschmeidige Haut. Hergestellt wird es aus grobem Zucker oder Salz, vermengt mit Olivenöl und einem Duft nach Wahl. Besonders weihnachtlich sind Aromen wie Vanille oder Zimt. In Gläser abgefüllt und dekoriert ist das Peeling eine tolle Geschenkidee für Wellness-Fans.

41. Potpourri

Selbstgemachtes Potpourri bringt einen angenehmen Duft ins Haus und ist gleichzeitig eine schöne Dekoration. Getrocknete Blüten, wie Rosen oder Lavendel, werden mit duftenden Kräutern und Gewürzen wie Zimtstangen oder Nelken vermischt. Für einen intensiveren Duft können ätherische Öle hinzugefügt werden. Das Potpourri wird in hübsche Schalen oder Säckchen gefüllt und verströmt seinen angenehmen Duft in jedem Raum.

42. Duftkerzen

Selbstgemachte Duftkerzen sind eine perfekte Mischung aus Dekoration und Wohlfühlatmosphäre. Dafür wird Wachs geschmolzen und mit ätherischen Ölen wie Zimt oder Orange gemischt. Die Masse wird in hübsche Gläser gegossen. Mit getrockneten Blüten oder Glitzer können die Kerzen zusätzlich verziert werden. Viele Ideen und eine Anleitung dazu finden Sie in unserem passenden Ratgeber.

43. Schneekugeln

Selbstgemachte Schneekugeln zaubern Winterzauber ins Zuhause. Eine ausführliche Anleitung dazu finden Sie in unserem Artikel „Schneekugeln selber machen“. Dieses DIY-Projekt ist besonders bei Kindern beliebt und eignet sich wunderbar als winterliche Dekoration oder als Geschenk.

44. Bienenwachstücher

Bienenwachstücher sind eine nachhaltige Alternative zu Frischhaltefolie und lassen sich einfach zu Hause herstellen. Baumwollstoff wird mit geschmolzenem Bienenwachs bestrichen und nach dem Erkalten als wiederverwendbare Abdeckung für Lebensmittel verwendet. Diese praktischen Tücher sind umweltfreundlich, langlebig und ein ideales Geschenk für umweltbewusste Freunde oder Familienmitglieder. Welche Methoden es zur Herstellung gibt, haben wir in einem eigenen Artikel zusammengefasst.

45. Lesezeichen

Kreative Lesezeichen sind kleine, aber praktische Geschenke, die bei Bücherfreunden besonders gut ankommen. Sie können aus Materialien wie Karton, Leder oder Stoff gebastelt werden und lassen sich ganz individuell gestalten – zum Beispiel mit Malereien, Stempeln oder kleinen Anhängern. Auch Pressblumen oder persönliche Fotos können eingearbeitet werden und machen jedes Lesezeichen zu einem einzigartigen Einzelstück.

46. Kalender

Ein selbstgestalteter Kalender ist ein nützliches und zugleich sehr persönliches Präsent, das das ganze Jahr über Freude bereitet. Jeder Monat lässt sich individuell gestalten – sei es mit Fotos, Zeichnungen oder inspirierenden Zitaten. Besonders beliebt sind Kalender, die mit Familienbildern versehen sind und damit einen engen Bezug schaffen. Diese Geschenkidee eignet sich hervorragend für Verwandte und enge Freunde und lässt viel kreativen Spielraum.

47. Bemaltes Porzellan oder Glas

Ob Gläser, Teller oder Tassen – Porzellan und Glas lassen sich wunderbar selbst dekorieren. Mit speziellen Malstiften können individuelle Motive aufgebracht werden, die anschließend im Ofen fixiert werden. Egal ob moderne Muster, witzige Sprüche oder verspielte Zeichnungen – bemaltes Geschirr wird zu einem ganz persönlichen Geschenk, das garantiert Freude bereitet.

48. Handgemachte Töpferware

Tassen, Schalen oder Kerzenhalter können auch in einer Töpferwerkstatt oder im Rahmen eines Kurses selbst angefertigt werden. Nach dem Brennen und Glasieren entstehen handgefertigte Unikate, die nicht nur praktisch, sondern zugleich künstlerisch wertvoll sind. So entstehen Geschenke, die Charakter haben und sich von Massenware deutlich abheben.

49. Selbstgemachte Knete für Kinder

Kinder lieben Knete – und selbstgemachte Knete ist nicht nur einfach herzustellen, sondern auch unbedenklich. Aus Mehl, Salz, Wasser und Lebensmittelfarben entsteht eine weiche Masse, die beliebig geformt und gefärbt werden kann. Die Knete ist ungiftig, hält sich mehrere Wochen in luftdichten Behältern und sorgt als kleines Geschenk oder Mitbringsel für stundenlangen Spielspaß.

50. Fotobuch mit Bildern

Ein Fotobuch ist ein sehr emotionales Geschenk, das gemeinsame Erinnerungen in den Mittelpunkt stellt. Ob Urlaube, Feste oder Familienfeiern – die schönsten Fotos werden gesammelt, ins Buch eingeklebt oder digital zusammengestellt und mit kurzen Texten versehen. Auch thematische Fotobücher, etwa als Rückblick auf das vergangene Jahr, sind beliebt. Ein solches Geschenk wird gerne wieder zur Hand genommen und ruft viele schöne Momente ins Gedächtnis.

51. Körnerkissen

Ein selbstgenähtes Körnerkissen ist in der kalten Jahreszeit ein wärmendes und praktisches Geschenk. Es wird aus Stoff gefertigt und mit Kirschkernen, Traubenkernen oder Dinkel gefüllt. Besonders schön wirken Modelle aus individuell ausgesuchten Stoffen oder mit kleinen Stickereien. So wird das Körnerkissen zu einem persönlichen Geschenk, das nicht nur nützlich, sondern auch dekorativ ist.

52. Schmuck (Armbänder, Ketten)

Selbstgemachter Schmuck wie Armbänder oder Ketten ist eine kreative Möglichkeit, ganz persönliche Geschenke zu gestalten. Mit Perlen, Lederbändern oder Anhängern lassen sich Schmuckstücke fertigen, die von schlicht bis auffällig reichen. Jedes Stück wird so zu einem Unikat, das sich individuell an den Geschmack des Beschenkten anpassen lässt. Handgemachter Schmuck verbindet eine persönliche Note mit stilvollem Design und ist ein Geschenk, das lange Freude bereitet.

53. Gestricktes

Stricken ist eine traditionelle Handarbeit, bei der mit etwas Geduld liebevoll gestaltete Geschenke entstehen. Ein weicher Schal, warme Socken oder ein Stirnband sind nicht nur nützlich, sondern auch Zeichen besonderer Zuwendung. Gerade in der Winterzeit sind selbstgestrickte Stücke ein Klassiker, der Wärme spendet und durch seine Einzigartigkeit besticht.

54. Sticken

Beim Sticken lassen sich Textilien individuell veredeln. Mit Stickgarn und Nadel können schöne Muster oder Schriftzüge auf Stoffbeutel, Kissen oder Kleidung angebracht werden. Eine besondere Idee ist ein bestickter Stickrahmen, der als dekoratives Element verschenkt werden kann. Gestickte Geschenke haben einen traditionellen Charakter und wirken durch die Handarbeit besonders wertvoll.

55. Nähen

Selbstgenähte Geschenke sind stets Unikate und werden wegen ihrer Individualität geschätzt. Ob kleine Accessoires, Kissenbezüge oder praktische Stoffbeutel – beim Nähen sind der Fantasie kaum Grenzen gesetzt. Mit originellen Stoffen und Mustern entstehen kreative Einzelstücke, die zugleich nützlich und dekorativ sind. Besonders beliebt sind personalisierte Varianten, etwa Taschen mit Initialen oder ein Kissen mit individuellem Design.

56. Makramee

Makramee ist eine Knüpftechnik, die dekorative Objekte wie Blumenampeln entstehen lässt. Mit Baumwollgarn und einigen Knoten entsteht so ein stilvolles Accessoire, das jedem Zuhause eine moderne Boho-Note verleiht. Makramee-Geschenke sind nicht nur dekorativ, sondern auch praktisch – gerade Pflanzenfreunde freuen sich über eine selbst geknüpfte Blumenampel.

57. Stoffbeutel oder Kissenhüllen gestalten

Stoffbeutel oder Kissenhüllen lassen sich leicht selbst gestalten und sind schöne wie praktische Geschenke. Mit Stofffarben, Schablonen oder Stempeln entstehen individuelle Designs, die sich an den Vorlieben des Beschenkten orientieren können. Ob ein kreatives Muster, ein Schriftzug oder ein persönliches Motiv – selbst gestaltete Stoffstücke sind einzigartig und verleihen jedem Geschenk eine persönliche Note.

58. Selbstgemachte Weihnachtskarten

Selbstgemachte Weihnachtskarten sind eine besonders persönliche Möglichkeit, Grüße zu verschicken. Mit buntem Papier, Stickern, Stempeln oder Zeichnungen können sie individuell gestaltet werden. So entstehen kleine Kunstwerke, die den Empfänger spüren lassen, wie viel Mühe und Kreativität in die Karte geflossen sind. Handgemachte Karten sind ein liebevolles Zeichen der Wertschätzung in der Adventszeit.

59. Christbaumschmuck

Selbstgemachter Christbaumschmuck verleiht dem Weihnachtsbaum eine ganz eigene Note. Sterne, Herzen oder kleine Tannenbäume lassen sich aus Papier, Salzteig oder Modelliermasse formen und nach dem Trocknen bunt bemalen. Mit Glitzer, Bändern oder anderen Dekorationselementen verziert, wird jedes Stück zu einem persönlichen Schmuck, der jedes Jahr wieder Freude bereitet.

60. Einfache Weihnachtsdeko

Handgemachte Weihnachtsdeko bringt eine warme, individuelle Atmosphäre ins Zuhause. Mit einfachen Materialien wie Filz, Holz oder Papier lassen sich Sterne, Girlanden oder Tischdekorationen basteln. Auch kleine Kerzenhalter oder Adventsarrangements sind leicht selbst herzustellen und sorgen für eine festliche Stimmung. Selbstgemachte Dekorationen machen die Adventszeit nicht nur gemütlicher, sondern schenken auch das gute Gefühl, etwas Eigenes geschaffen zu haben.

Selbstgemachte Weihnachtsgeschenke sind mehr als nur Präsente – sie sind eine persönliche Geste, die zeigt, wie viel Gedanken und Mühe man in das Geschenk gesteckt hat. Die Freude beim Schenken und Beschenktwerden ist umso größer, wenn etwas Einzigartiges überreicht wird, das mit Liebe und Kreativität hergestellt wurde. Egal, für welche der 60 Ideen Sie sich entscheiden: Sie werden nicht nur Ihre Liebsten überraschen, sondern auch nachhaltige und besondere Momente schaffen, die lange in Erinnerung bleiben. Jetzt heißt es nur noch: an die Basteltische und Küchen – und das Weihnachtsfest kann kommen!